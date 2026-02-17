આ કીર્તિ છે ક્યારેય ન સુધરે! પરંપરા તોડી, પોલીસકર્મીઓને ધમકાવ્યા, શું થશે કાર્યવાહી?
જૂનાગઢનું ભવનાથ ધામ અને મહાશિવરાત્રિનો મેળો, જ્યારે પણ અહીં મહાશિવરાત્રિનો મેળો જામે ત્યારે જાણે દુનિયાભરના સાધુઓ અહીં પ્રગટ થાય છે. તેમાં પણ મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાનું અનેરું મહાત્મ્ય હોય છે. માન્યતા છે કે શિવરાત્રિની રાત્રે સ્વયં ભગવાન શિવ જ્યોતિ સ્વરૂપે અહીં પધારે છે. એટલે જ ભગવાધારી અને ભભૂતથી રંગાયેલા નાગા સાધુઓ કુંડમાં 'હર હર મહાદેવ' ના નાદ સાથે શાહી સ્નાન કરે છે. પરંતુ આ વખતે કઈંક એવું થયું કે સંત સમાજ લાલઘૂમ થયો. જ્યાં ફક્ત સાધુઓને જ સ્નાન કરવાની અનુમતિ હોય છે ત્યાં અચાનક સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ આવી પહોંચી અને ત્યાં મૃગી કુંડમાં ડૂબકી પણ લગાવી. જ્યારે આ અંગે કીર્તિ પટેલને પુછવામાં આવ્યું તો પોતે સનાતની હોવાનું કહીને નીકળી ગઈ. હંમેશા વિવાદનો મધપૂડો છંછેડનારી કીર્તિના કારસ્તાન આટલાથી ન અટક્યાં. કીર્તિ પટેલ સાધુ વેશમાં ભવનાથના રસ્તાઓ પર ફરતી દેખાઈ, એટલું જ નહીં ભજનના કાર્યક્રમમાં પૈસા પણ ઉડાવ્યા. ત્યારે કીર્તિ પટેલ હોય અને વિવાદ ન હોય એવું બને. કીર્તિ પટેલે ત્યાં હાજર પોલીસકર્મીઓ સાથે માથાકૂટ પણ કરી અને તેમને જાહેરમાં ધમકાવ્યા પણ ખરા. ભવનાથના મેળાની અનેક પરંપરાઓ છે, પરંતુ કીર્તી પટેલના મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરતાની સાથે જ આ પરંપરા તૂટી ગઈ. પરંપરા મુજબ, આ કુંડમાં માત્ર સાધુ-સંતો અને નાગા સાધુઓ જ શાહી સ્નાન કરી શકે છે. સામાન્ય જનતા કે અન્ય શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ કુંડમાં સ્નાન કરવાની મનાઈ હોય છે. ત્યારે આ કુંડમાં માત્ર કીર્તિ પટેલે જ નહીં, મહિલા PI વરિયાએ પણ કુંડમાં સ્નાન કર્યું હોય એવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. સ્નાન કરવાની પરંપરા તૂટતા સાધુ સમાજ લાલઘૂમ થયો છે. અને સનાતન વિરોધી કામ કરનારા સામે આકરી કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.