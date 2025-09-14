બાડામાં વિકાસ નહીં વિનાશનો પ્લાન્ટ! Z 24 કલાકની મહેનત લાવી રંગ
કચ્છના માંડવી તાલુકાનું બાડા ગામ, પ્રકૃતિના કોળે વસતું નયનરમ્ય સ્થળ. ચારે તરફ હરિયાળી, દરિયાની લહેરો અને નિર્વિઘ્ન શાંતિ... પણ આ શાંતિને અશાંતિમાં ફેરવતો GHCL કંપનીનો સોડા એશ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પ્લાન્ટનો પ્રસ્તાવ. ગામલોકોની લાંબી લડતને આજે મોટી જીત મળી છે... NGTએ કંપનીની અપીલ ફગાવી દીધી. બાડા ગામના ખેડૂતો અને આસપાસના લોકોએ GHCLના આ વિનાશકારી પ્રોજેક્ટનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. ઝી 24 કલાકે આ વેદનાને વાચા આપી, સતત કવરેજ કરી. વિપાસના મેડિટેશન કેન્દ્રથી માત્ર 0.5 કિમી દૂર આ પ્લાન્ટથી પર્યાવરણનો નાશ, જમીનની ફળદ્રુપતા ખતમ અને દરિયાકાંઠાના સમુદ્ર કચ્છપીછીના બાળા માટે જોખમ ઊભું થાય. ગામલોકોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો, CSR ઓફર્સ પરત કર્યા. NGTની પુણે પશ્ચિમ ઝોન ખંડપીઠે GHCLની અરજી નામંજૂર કરી, જેમાં કંપનીએ કહ્યું હતું કે અપીલ પ્રોજેક્ટને વિલંબિત કરવા માટે છે. ટ્રિબ્યુનલે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈપણ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને પર્યાવરણીય મંજૂરી સામે અપીલનો હક છે. હવે આ અન્ય અપીલ પણ NGT સાંભળશે, અને આગામી સુનાવણી 17 નવેમ્બર 2025ના રોજ થશે.