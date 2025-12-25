અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવા આંદોલન, લોકો રસ્તાઓ પર, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
વિશ્વની સૌથી જૂની ગિરિમાળાઓમાંની એક અરવલ્લી – પ્રકૃતિ અને સૌંદર્યની ભરમારવાળી આ ગિરિમાળાઓ દેશનું ગૌરવ છે. પરંતુ ખનીજ માફિયાઓના કારણે આ ગૌરવને ખતરો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના નિર્ણય બાદ રાજસ્થાનમાં મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે. હવે આ આંદોલન ગુજરાતમાં પણ પહોંચ્યું છે. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીમાં ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરીને આંદોલનકારીઓએ અભિયાનની ધારદાર શરૂઆત કરી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે અને 'અરવલ્લી બચાવો'ના નારા ગુંજી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ઈડર અને ગઢ વિસ્તારમાં પ્રકૃતિ બચાવવાની મુહિમને પણ વેગ મળ્યો છે. આંદોલનકારીઓનું કહેવું છે કે અરવલ્લીને ખનનથી બચાવવું જરૂરી છે, નહીં તો પર્યાવરણને અપૂરણીય નુકસાન થશે. આ મુદ્દે ગુજરાત સરકારનું વલણ સ્પષ્ટ છે. વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું છે કે, અરવલ્લી ગિરિમાળાના રક્ષણ માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. સરકારે ક્યારેય ખનન માટે મંજૂરી આપી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ આપીશું નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી ગુજરાતને કોઈ અસર નહીં થાય. વન અને પર્યાવરણ રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીએ પણ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં મોટાભાગનો વિસ્તાર સંરક્ષિત છે. 100 મીટરની વ્યાખ્યાને વિપક્ષે ખોટી રીતે રજૂ કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી અરવલ્લી વધુ સુરક્ષિત બનશે. અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવાનું આ આંદોલન વધુ તીવ્ર બની રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે શું થાય છે, તેના પર નજર રહેશે.