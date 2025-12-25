हिन्दी
અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવા આંદોલન, લોકો રસ્તાઓ પર, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
Viral Raval
|
Dec 25, 2025, 10:20 AM IST
special report on people protest to save arvalli range what government says
Trending news
Shivank Awasthi
કેનેડામાં વધુ એક ભારતીયનો ભોગ લેવાયો! 20 વર્ષીય શિવાંકને ગોળી મારીને કરાઈ હત્યા
Shekhar Kapur
મોગેમ્બોથી માસૂમ સુધી: ડાયરેક્ટર શેખર કપૂરે ખોલ્યા આઈકોનિક પાત્રો પાછળના રહસ્યો
gujarat
"આ જમણવાર હતો, સામે જોશો તો જાનથી મારી નાખીશું", દીકરીએ પ્રેમલગ્ન કરતાં જમાઈ-વેવાઈ..
pine nuts
શિયાળામાં આ નટ્સ ખાવાનું રાખો, સાંધાના દુખાવાથી મળશે મુક્તિ, હાડકા થઈ જશે લોખંડ જેવા
accident
કર્ણાટકમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ટ્રક સાથે ટક્કર બાદ સ્લીપર બસ આગમાં લપેટાઈ, 17ના મોત
Ketu Transit 2026
જાન્યુઆરી 2026 માં માયાવી ગ્રહ કેતુ બદલશે નક્ષત્ર, 3 રાશિના લોકોને અચાનક થશે ધન લાભ
health
આ લીલી ચટણી કરશે બેડ કોલેસ્ટ્રોલનો સફાયો, બસ આ રીતે ઘરે કરો તૈયાર
Parliament complex security
સંસદ પરિસરમાં સ્માર્ટ ચશ્મા, સ્માર્ટ વોચ જેવી ડિવાઇસ પર પ્રતિબંધ, એડવાઇઝરી જાહેર
gujarat
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની અંતે બદલી,DDO કે.એસ. યાજ્ઞિકને સોંપાયો ચાર્જ
nse holidays 2025
NSE Holidays 2026: વર્ષ 2026મા આટલા દિવસ બંધ રહેશે શેરબજાર, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ