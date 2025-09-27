ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદ: શાંતિ કોને પસંદ નથી? જાણી જોઈને આવું કામ કેમ.. પોસ્ટરથી આસ્થા વધશે?

Viral Raval | Sep 27, 2025, 09:24 AM IST


અમદાવાદે અનેક તોફાનો અને કોમી રમખાણો જોયા છે. દરેક તોફાનોનું કારણ હોય તો તે ધાર્મિક લાગણી હોય છે. અમદાવાદમાં હાલ શાંતિ છે પણ આ શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવાનું કામ થયું...જાહેરમાં પોતાના ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી દર્શાવતા પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા અને તેના કારણે વિવાદ સર્જાયો. આખરે શું થયું?...જુઓ આ અહેવાલમાં..અમદાવાદ... શાંતિ અને સંસ્કૃતિનું શહેર. પરંતુ આ શાંત માહોલમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ થયો છે. વિશાલા સર્કલ નજીક અને જુહાપુરા જેવા વિસ્તારોમાં 'આઈ લવ મોહમ્દ' લખેલા પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા, જેનાથી શહેરનો કોમી માહોલ બગડવાનો ખતરો ઉભો થયો હતો. 

