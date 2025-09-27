અમદાવાદ: શાંતિ કોને પસંદ નથી? જાણી જોઈને આવું કામ કેમ.. પોસ્ટરથી આસ્થા વધશે?
અમદાવાદે અનેક તોફાનો અને કોમી રમખાણો જોયા છે. દરેક તોફાનોનું કારણ હોય તો તે ધાર્મિક લાગણી હોય છે. અમદાવાદમાં હાલ શાંતિ છે પણ આ શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવાનું કામ થયું...જાહેરમાં પોતાના ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી દર્શાવતા પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા અને તેના કારણે વિવાદ સર્જાયો. આખરે શું થયું?...જુઓ આ અહેવાલમાં..અમદાવાદ... શાંતિ અને સંસ્કૃતિનું શહેર. પરંતુ આ શાંત માહોલમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ થયો છે. વિશાલા સર્કલ નજીક અને જુહાપુરા જેવા વિસ્તારોમાં 'આઈ લવ મોહમ્દ' લખેલા પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા, જેનાથી શહેરનો કોમી માહોલ બગડવાનો ખતરો ઉભો થયો હતો.