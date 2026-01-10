ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં ભૂકંપના 15 આંચકા, કેમ આટલા બધા આંચકા આવી રહ્યા છે? ખાસ જાણો
ગુજરાતની ધરા ફરી એકવાર ધ્રુજી ઉઠી છે અને આ ધ્રુજારી માત્ર જમીનની નહીં, પરંતુ લોકોના મનમાં પણ ડર ઉતારી ગઈ છે...રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં એક નહીં, બે નહીં, પરંતુ 15 વખત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે..જેતલસર, પેઢલા, સરધારપુર...રાતના અંધકારથી લઈને સવારના અજવાળાં સુધી દરેક આંચકાએ એક જ સવાલ ઊભો કર્યો, હવે આગળ શું?...આજે સવારે 6થી 7 વાગ્યા વચ્ચે જ ત્રણ આંચકા આવ્યા, 3.8ની તીવ્રતાના આ આંચકાથી ઘરો હચમચી ઉઠ્યા અને ઊંઘમાં રહેલા લોકો ડરના માર્યા ઘરની બહાર દોડી આવ્યા... સદનસીબે ક્યાંય જાનમાલનું નુકસાન નથી...પરંતુ આ ભૂકંપે માનસિક રીતે લોકોને હચમચાવી દીધા છે..ખાસ કરીને નાના બાળકો, પ્રાથમિક શાળાના બાળકોમાં ડર અને ગભરાટ જોવા મળ્યો...સલામતીના ભાગરૂપે જેતપુરની 14 શાળાઓમાં તાત્કાલિક રજા જાહેર કરાઈ અને ધોરાજીમાં પણ સતત આંચકાના અનુભવ બાદ શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો...
ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ઉપલેટાથી 28 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે... કેન્દ્રબિંદુ નજીકના લુણાગરી ગામ પાસે ZEE 24 કલાકની ટીમ પહોંચી, અહીં લોકોના ચહેરા પર ડર સ્પષ્ટ જોવા મળે છે...કારણ કે દરેક થરથરાટ સાથે ડર પણ વધી રહ્યો છે. સતત આવી રહેલા આંચકાને લઈને પ્રશાસન એલર્ટ મોડમાં આવ્યું, મામલતદારે તાત્કાલિક ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી, નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત, આરોગ્ય અને શિક્ષણ વિભાગ, તમામ અધિકારીઓ એક મંચ પર જોવા મળ્યા.બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો છે કે, હાલ શાળાઓમાં રજા રાખવામાં આવશે, પરંતુ સ્થિતિ બગડે તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે શિક્ષકો, તલાટી અને આરોગ્ય સ્ટાફને ફરજિયાત હાજર રહેવા સૂચના અપાઈ છે...પરિસ્થિતિ પર ક્ષણે ક્ષણની નજર રાખવા માટે પાલિકામાં કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. હવે સૌથી મોટો સવાલ, આવાં સતત આંચકા કેમ આવી રહ્યા છે?...નિષ્ણાતોના મતે સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર ભૂકંપ ઝોન-4માં આવે છે, પથ્થરોની અંદર સ્ટ્રેચ મુવમેન્ટ થઈ રહી છે અને જ્યારે વરસાદી કે ભૂગર્ભ પાણી જોઈન્ટ્સમાં ભરાય છે ત્યારે આંચકા આવે છે.