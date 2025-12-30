અરવલ્લીનું અસ્તિત્વ મિટાવવાની પેરવી સામે સુપ્રીમ કોર્ટે લાલ આંખ કરી, જાણો શું લીધો નિર્ણય?
વિશ્વની સૌથી જૂની ગિરિમાળાઓમાંની એક અરવલ્લી – પ્રકૃતિ અને સૌંદર્યની ભરમારવાળી આ ગિરિમાળાઓ દેશનું ગૌરવ છે. અરવલ્લી ગિરિમાળા એ માત્ર પથ્થરોનો ઢગલો નથી, પણ પૃથ્વીના ઈતિહાસનું જીવંત પ્રકરણ છે. તેનો ઈતિહાસ અને ભૌગોલિક મહત્વ એટલું વિશાળ છે કે તેને 'વિશ્વના વારસા' સમાન ગણવામાં આવે છે. એટલે જ રાજસ્થાનથી ગુજરાત સુધી અરવલ્લી બચાવો આંદોલન છેડાયું છે. અરવલ્લી ગિરિમાળાને લગતા વિવાદ વચ્ચે, સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના જ આદેશ પર સ્ટે આપ્યો છે. સાથે જ સૂચિત કર્યું છે કે આગામી સુનાવણી એટલે કે 21 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી અરવલ્લી ગિરિમાળામાં ખાણકામ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી લોકો પણ ખુશ છે. આખો વિવાદ અરવલ્લી પર્વતમાળાની "નવી વ્યાખ્યા"ને લઈને ઉભો થયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 20 નવેમ્બર 2025ના રોજ કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રાલયની સમિતિની ભલામણ સ્વીકારી હતી. (GPX IN) જેમાં 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચાઈવાળી ટેકરીઓને અરવલ્લી ગિરિમાળા તરીકે ઓળખવી. 500 મીટરના દાયરામાં બે ટેકરી હોય તો તેને અરવલ્લી રેન્જ માનવી. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી વિરોધનો વંટોળ ઉભો થયો. પર્યાવરણવિદોએ દાવો કર્યો કે 100 મીટરની વ્યાખ્યાથી 90 ટકા પહાડ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળી જશે. ખનન માફિયાઓને છૂટો દોર મળવાની સંભાવનાઓ વધી જતી હતી. આખી ગિરિમાળા ટૂકડાઓમાં વિખેરાઈ જવાની દહેશત ઉભી થઈ હતી. પરંતુ હવે ખુદ સુપ્રીમ કોર્ટે જ પોતાના અગાઉના નિર્ણય પર સ્ટે લગાવતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.