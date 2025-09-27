Watch Video: સંસ્કારી નગરીમાં અસંસ્કારી કામ, આસ્થાના પર્વમાં અશ્લિલ હરકત કેટલી યોગ્ય?
શક્તિની ભક્તિનું પર્વ નવલી નવરાત્રિ ચાલી રહી છે...માઈભક્તો માની આરાધનામાં લીન છે...પણ આ પવિત્ર પર્વમાં સંસ્કારી નગરીમાં અસંસ્કારી કામ કરવામાં આવ્યું...ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં જ એક કપલે જે હરકતો કરી તેના કારણે સાધુ-સંતો સહિત સમગ્ર હિન્દુ સમાજમાં ઉગ્ર રોષ ફેલાયો છે...ત્યારે શું થયું?...જુઓ આ અહેવાલમાં. નવરાત્રિ... મા આદ્યશક્તિની આરાધનાનું પવિત્ર પર્વ, શક્તિની ભક્તિ અને ગરબાનો ઉત્સાહ. પણ વડોદરાની સંસ્કારી નગરીમાં આ પર્વને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ થયો. યુનાઈટેડ વે ગરબા મહોત્સવમાં એક કપલે ચાલુ ગરબામાં જ અશ્લીલ હરકતો કરી... જાહેરમાં ચુંબન કર્યું, વીડિયો બનાવ્યો અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો. સોશિયલ મીડિયા ફેમ થવા માટે લોકો કેટલા નીચા ઉતરી શકે છે, તેનો આ છે જીવંત પુરાવો...