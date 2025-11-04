ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વડોદરા ભાજપમાં કોણ છે ગદ્દાર? ધારાસભ્યના આરોપથી ખળભળાટ, Video

Viral Raval | Nov 04, 2025, 10:31 AM IST

વડોદરા ગ્રામ્યમાં આવતા ડભોઇમાં ભાજપનો આંતરિક વિખવાદ સામે આવ્યો છે. 10 ઓક્ટોબરે ડભોઇ એપીએમસીની ચૂંટણી છે. ત્યારે ભાજપના જ અમુક અસંતુષ્ટો વિરોધીઓને મદદ કરતા હોવાનો ધારાસભ્ય શૈલેશભાઇ મહેતાએ જાહેર મંચ પરથી દાવો કરતા રાજકીય મોરચે ખળભળાટ મચી ગયો છે. શૈલેષ મહેતાએ તો ત્યાં સુધી દાવો કર્યો કે જે લોકો વિરોધીઓને મદદ કરી રહ્યા છે, તેમના નામ પણ તેમની પાસે આવી ગયા છે. શૈલેષ મહેતાના આરોપથી વડોદરા ભાજપનું રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપમાં ડખાની વાત વચ્ચે જિલ્લા પ્રમુખ રસિક પ્રજાપતિએ કામ કરે તેનાથી ભૂલ થાય, પરંતુ જે કાર્યકર્તાને ગેરમાર્ગે દોરે છે, તે બંધ કરી દેજો.. તો ભાજપમાં જૂથવાદની વાતે જોર પકડતા કોંગ્રેસે પણ કહ્યું કે કાર્યકર્તાઓને ટકોર કરવી પડી એનો મતલબ જ એ છે કે ભાજપમાં આંતરિક ડખો છે. 

