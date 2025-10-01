વડોદરા: કોર્પોરેશનના બગીચામાં જામી દારૂની રમઝટ, બાંકડા પર બેસી દારૂડિયા ઢીંચે દારૂ, Video
આમ તો વડોદરા સંસ્કારીનગરીના નામથી ગુજરાતમાં જાણીતું છે. પરંતુ છેલ્લા થોડા દિવસથી વડોદરામાં બની રહેલી ઘટનાઓ સંસ્કારીનગરીને દાગ લગાવી રહી છે. હાલમાં જ વડોદરાના ગરબામાં ખેલૈયાઓની અશ્લિલ હરકતો સામે આવી હતી. ત્યારે હવે સંસ્કારીનગરીમાં લોકો બિન્દાસ્ત દારૂ પીતા ઝી કલાકના કેમેરામાં કેદ થયા છે. જે જગ્યા પર દારૂની મહેફિલ જામી હતી તે ગોરવામાં આવેલું કૃષ્ણસાગર તળાવ છે. ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયાના મત વિસ્તારમાં આવતું આ કૃષ્ણસાગર તળાવ કોર્પોરેશન સંચાલિત છે. તેવામાં કોર્પોરેશનના જ ગાર્ડનમાં જાહેરમાં દારૂ પાર્ટીની ઘટના સામે આવી છે. હવે દારૂડિયાઓની હિંમત તો જુઓ, પહેલાં જાહેરમાં દારૂ ઢીંચે છે અને સાથે જ થાય તે કરી લેવાની ધમકી પણ આપે છે.