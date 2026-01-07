हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
જીવ લઈ લે આવી પાણીપુરી! જુઓ કેવી રીતે અને ક્યાં બને છે પાણીપુરી..Video
Viral Raval
|
Jan 07, 2026, 11:35 AM IST
speical report on AMC food department raid on panipuri making at calico mill compound
01:18
u
ગુજરાત રાજ્યના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
01:07
u
હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, પાંચ દિવસ કાતિલ ઠંડીનો થશે અનુભવ
01:17
u
સુરત: પાટીદાર સમાજની દીકરીના અપહરણનો મામલો, આરોપીને પોલીસે કરાવ્યું કાયદાનું ભાન
06:24
u
અમદાવાદીઓ... બહારની પાણીપુરીનો ચટાકો હોય તો આ Video જોઈ લો, ખાવાનું ભૂલી જશો
01:25
u
ગાંધીનગરની જનતા ટાઈફોઈડમાં ત્રસ્ત, અધિકારી- પદાધિકારીઓ ક્રિકેટની મોજમાં મસ્ત
00:52
u
રાજકોટ : વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિવાદ વચ્ચે ટ્રસ્ટી દૂબઈ જવાની પોસ્ટથી હોબાળો થયો
03:23
u
અમદાવાદમાં આવી જગ્યાએ બને છે પાણીપુરી! જ્યાં પુરી તળાય છે ત્યાં ગંદકી જ ગંદકી, વીડિયો જોઈ અરેરાટી થશે
04:27
u
ગુજરાતમાં પાણી પીવું કે નહિ? ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું
04:31
u
કોર્ટમાં માનવ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ મૂક્યો છે : ગુજરાત 6 કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
00:45
u
મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જીત, ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા
gen z investing
પોતાની કમાણી ક્યાં રોકાણ કરી રહ્યા છે Gen Z, કોના પર કરે છે સૌથી વધુ વિશ્વાસ
dearness allowance
DA Hike પર લેટેસ્ટ અપડેટ, જાન્યુઆરી 2026માં આટલું થશે મોંઘવારી ભથ્થું!
gujarat
ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષામાં હવે વિદ્યાર્થીઓનો ડર થશે દૂર: DEO દ્વારા 'સારથી હેલ્પલાઇન'
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
PM Kisan: નિયમમાં મોટો ફેરફાર, 22મો હપ્તો જોઈતો હોય તો ફટાફટ બનાવડાવો આ ID
AUS vs ENG 5th Test
AUS vs ENG : ઈંગ્લેન્ડને લાગ્યો મોટો ઝટકો... આ સ્ટાર ક્રિકેટર થયો ઈજાગ્રસ્ત
Surendranagar
લાંચકાંડમાં રાજેન્દ્ર પટેલનો મોટો ઘટસ્ફોટ: ED સમક્ષ ખોલ્યા ભ્રષ્ટાચારના તમામ પત્તાં
Earthquake in Kutch
આયો આયો...ગુજરાતમાં ફરી ભૂકંપનો આંચકો, 26મી જાન્યુઆરીના કાળા દિવસની યાદ અપાવી!
gujarat
ગુજરાતની આ હોસ્પિટલના ડોક્ટરની ગંભીર બેદરકારી; સગીરાના પેટમાં કોટન રહી જતાં કરૂણ મોત
T20 World Cup
ICCએ બાંગ્લાદેશને આપ્યો ઝટકો, કહ્યું- ભારત આવીને રમવું જ પડશે નહીં તો....
gujarat
સાવધાન! તમારી ફેવરિટ પાણીપુરી બીમારીનું ઘર તો નથી ને? અમદાવાદમાં પાણીપુરીનો પર્દાફાશ