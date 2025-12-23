પૈસાનો પાવર કાયદા કરતા મોટો છે, ગૃહરાજ્યમંત્રીના શહેરમાં જ આવા લોકો બેફામ કેમ?
શહેરના વૈભવી વિસ્તારોમાં રહેતા કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ પૈસાના અભિમાનમાં જાહેર માર્ગને પોતાની જાગીર ગણી બેસે છે. પુત્રનો જન્મદિવસ હોય કે કોઈ ઉજવણી – રોડ બ્લોક કરો, આતશબાજીનો મારો ચલાવો, બાઉન્સરો સાથે દાદાગીરી કરો.. પરિણામ? વાહનોની કતારો, હેરાન વાહનચાલકો, અને સામાન્ય લોકો ત્રાહિમામ. ...જુઓ આ દૃશ્યો... વિરોધ કરનાર પર ગાળો, ધમકીઓ, અને ફટાકડા ફેંકવાના પ્રયાસ...આરોપ છે કે આવા લોકો પોલીસને પણ પોતાના પૈસાના જોરે ખિસ્સામાં રાખે છે. ઘટના બની તો બની, પરંતુ કાર્યવાહી ઝી 24 કલાકના અહેવાલ પછી જ થાય?... આ તો કાયદાનું અપમાન નથી?...રોડ પર વાહનોની લાંબી કતાર, બાળકો સાથે પરિવાર, એમ્બ્યુલન્સ આવી હોય તો શું થાય?...આ કોઈએ વિચાર્યું?...પરંતુ દીપક ઈજારદારને આ બધાથી કોઈ ફરક પડતો નથી...એક કારમાં સવાર પતિ-પત્નીએ માત્ર એટલું કહ્યું —રોડ બ્લોક કેમ?...તો જવાબમાં મળી, ગંદી ગાળો, દાદાગીરી અને હાથમાં રહેલો ફટાકડો કાર ચાલક પર ફેંકવાનો પ્રયાસ...આ બધું થતું હતું ત્યારે પોલીસ ક્યાં હતી? શું દીપક ઈજારદાર એટલો શક્તિશાળી છે કે પોલીસ ચૂપ રહી ગઈ? ....પરંતુ જ્યારે ઝી 24 કલાકે આ દાદાગીરીનો પર્દાફાશ કર્યો, ત્યારે ખાખીધારી જાગ્યા અને આખરે ફરિયાદ નોંધાઈ..પરંતુ સવાલો એ ઉઠી રહ્યા છે કે, કાર્યવાહી પહેલા કેમ ન થઈ?...પૈસાનો પાવર કાયદા કરતા મોટો છે?...ગૃહરાજ્યમંત્રીના શહેરમાં જ આવા લોકો બેફામ કેમ?...કાયદો બધાને માટે સમાન છે કે માત્ર ગરીબ માટે?...જો જાહેર રોડ પર જન્મદિવસ ઉજવવો ગુનો નથી, તો પછી નિયમો શા માટે?...જો વાહનચાલકોને ગાળો આપવી ગુનો નથી, તો પછી કાયદાનો અર્થ શું?...અને જો આવા લોકો જેલમાં નથી જતાં, તો સામાન્ય નાગરિકનો વિશ્વાસ કાયદા પરથી ઊઠશે કે વધશે?...દીપક ઈજારદાર એક વ્યક્તિ નથી એ એક સિસ્ટમ પર ઊઠેલો સવાલ છે..પૈસાના પાવરે તાંડવ મચાવતા આવા તત્વોને જેલની હવા ક્યારે ખવડાવવામાં આવશે?...