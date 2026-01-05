દીકરીના મોબાઈલના પાસવર્ડની પરિવારને જાણ હોવી જોઈએ- લાલજી પટેલ
મહેસાણાના બલોલમાં પ્રેમ લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં ફેરફારની માગ માટે પાટીદારોનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં અનેક રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો હાજર રહ્યાં હતા. આ પ્રસંગે લાલજી પટેલે તમામને લગ્ન નોંધણીમાં સુધારા અભિયાનમાં જોડાવવા અપીલ કરી હતી. તેમજ મોબાઈલ પર કંટ્રોલ રાખવા સૂચના આપી. સાથે જ દીકરીના મોબાઈલ પાસવર્ડની પરિવારને જાણ કરવા માટે પણ અપીલ કરી. સાથે જ લાલજી પટેલે ચીમકી આપતા કહ્યું કે, સરકારને કહેવા માગું છું કે લગ્ન નોંધણીમાં સુધારો ન આવે તો spg સચિવાલય ઘેરવા તૈયાર છે. મહેસાણાથી ગાંધીનગર કુચ કરી વિધાનસભા ઘેરીશું. દીકરીને કોઈપણ લઈ જાય તે ચલાવી લેવામાં નહિ આવે. લગ્ન નોંધણી માટે જ્યાં જવાનું થાય કે gmdc ભરવાનું હોય તો કરીશું. સરકારને કહેવા માગું કે આ ભાડેની ભીડ નથી, આ સ્વયંભૂ સમાજ માટે આવેલ ભીડ છે. આગળ 4 આંદોલન સફળ કર્યા આ આંદોલન પણ સફળ કરીશું. જેલમાં જવું પડે જે જીવ આપવો પડે આપીશું અને દિકરી માટે કામ કરીશું. આ થવાથી ખબર પડશે કે 2015 વાળી થઈ રહી છે.