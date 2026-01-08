हिन्दी
સોમનાથની આસ્થાની અમર કથા પર જુઓ Z 24 કલાકનો ખાસ અહેવાલ
Dipti Savant
|
Jan 08, 2026, 10:10 PM IST
spiritual journey of somnath temple in 1000 years
07:19
u
સોમનાથના આક્રમણની 1000 વર્ષ અને મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષની ઉજવણી કેવી હશે, જુઓ ખાસ અહેવાલ
06:42
u
સોમનાથનું દેશના રાજકીય ઈતિહાસમાં કેટલું મહત્વ છે, જાણી લો
02:28
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો ભવ્ય આરંભ : સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પ્રથમ હુમલાને 1 હજાર વર્ષ થયા
01:06
u
માઈભક્તો માટે ખાસ વ્યવસ્થા : ઘરે પહોંચશે અંબાજીનો પ્રસાદ અને માતાનો આશીર્વાદ
01:04
u
ગાંધીનગરથી મોટા સમાચાર : ટાઈફોઈડ બાદ શહેરમાં કોંગો ફીવરની એન્ટ્રી
00:54
u
ગુજરાતમાં ઠંડી વિશે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, ખાસ વીડિયો
00:49
u
એકાએક સિંહો આવી જતા ગીરના આ ગામના લોકોએ માંગ્યું સંરક્ષણ
06:48
u
વડોદરાના 5 ધારાસભ્યોનું દર્દ છલકાયું! ભાજપના જ રાજમાં અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી તેવી ફરિયાદ કરી
21:03
u
લો બોલો! વડોદરામાં અધિકારીઓથી તો ધારાસભ્યો પોતે પીડિત, કાર્યવાહીની કરી માંગણી
01:15
u
રાજકોટથી સોમનાથની 4 દિવસ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે, Video
Petrol Diesel price
કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પહેલા મોંઘુ થઈ શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ
gandhinagar
ગુજરાતનું પાટનગર રોગચાળાના ભરડામાં, ટાઈફોઈડ બાદ શહેરમાં બીજા રોગની એન્ટ્રી
Bhavnagar
અમારે આંદોલન કરવાની જરૂર નથી, એવા મતદારો તૈયાર કરીશું કે, અમારી ખુદની સરકાર બનાવીશું
Pakistan PM Shahbaz Sharif
શાહબાઝ શરીફની થશે ધરપકડ? જારી કરાયું અરેસ્ટ વોરંટ; શું થઈ રહ્યું છે પાકિસ્તાનમાં?
gujarat weather forecast
ગુજરાત પર આવી રહી છે મોટી આફત! કડકડતી ઠંડી બાદ ફરી માવઠાનું સંકટ, અંબાલાલે કરી આગાહી
pumpkin seeds
30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાએ ખાવા જોઈએ પમ્પકીન સીડ્સ, રોજ 1 ચમચી બીજ ખાવાથી થશે આ 5 ફાયદા
Open Marriage
ઓપન મેરેજ એટલે શું ? શા માટે વધ્યું ઓપન મેરેજનું ચલણ, જાણો શા માટે કપલ કરે આવા લગ્ન?
Narmada
ગુજરાતમાં ચકચાર મચી જાય તેવી ઘટના : રાજપીપળાના બંધ મકાનમાંથી મળ્યા 40 વાઘના ચામડા અન
call forwarding fraud
કરોડો સ્માર્ટફોન યુઝર્સ માટે ગૃહ મંત્રાલયનું ભયાનક એલર્ટ, ફટાફટ ચેન્જ કરો આ સેટિંગ્સ
Gujarat politics
ભાજપના 5 ધારાસભ્યોનો લેટરબોમ્બ : ભાજપનું રાજ, છતાં ‘સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી’