સુરત: નવરાત્રીમાં બહાર ફરતા સંતાનોની પરિવાર કરાવે છે જાસૂસી, આ ડિવાઈસનો થાય છે ઉપયોગ
નવરાત્રી, એટલે કે રંગ, સંગીત અને આનંદનો તહેવાર. આ સમયે ગુજરાતના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પરંતુ આ ઉત્સવની સાથે સુરતમાં એક નવી અને ચોંકાવનારી પ્રવૃત્તિનો વધારો થયો છે. શહેરની હાઈફાઈ સોસાયટીઓમાં પાર્ટનર, દીકરા-દીકરી અને મિત્રો પર નજર રાખવા માટે જાસૂસી અને GPS ડિવાઈસની ડિમાન્ડમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો છે. નવરાત્રી શરૂ થતાની સાથે જ જાસૂસી માટેના ડિવાઈસ અને GPS ટ્રેકરના વેચાણમાં 50%નો વધારો થયો છે. સામાન્ય રીતે આખા વર્ષ દરમિયાન GPSની માંગ ઓછી રહે છે, પરંતુ આ નવરાત્રીના ટૂંકા ગાળામાં જ તેનું વેચાણ ખૂબ વધી ગયું છે. એક જાણીતા ડિવાઈસ વિક્રેતાના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 1200થી વધુ નાના અને પોર્ટેબલ GPS ડિવાઈસ વેચાઈ ચૂક્યા છે.