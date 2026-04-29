ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું! ભાજપનો ક્યાં વોટશેર ઘટ્યો, કઈ પાર્ટીને કેટલો વોટશેર મળ્યો....જાણો
રાજ્ય ચૂંટણી પંચે વોટ શેર ના આંકડા જાહેર કર્યા. વોટ શેરના આંકડા જાહેર થતાં રાજનીતિક રણનીતિ સ્પષ્ટ થઈ. કોંગ્રેસ માટે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ચિંતાજનક સમાચાર લાવી. મહાનગરપાલિકા માં કોંગ્રેસ નો વોટ શેર ઘટ્યો. ૨૦૨૧માં મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો વોટ શેર ૨૬.૭૫ ટકા હતો જે ૨૦૨૬માં ઘટી ૨૬.૪૬ ટકા થયો. મહાનગરપાલિકા માં કોંગ્રેસ નો વોટ શેર ૦.૨૯ ટકા ઘટ્યો. સત્તા પક્ષ ભાજપ નો મહાનગરપાલિકામાં પર્ફોમન્સ વધ્યું, વોટ શેર માં વધારો. ૨૦૨૧માં ભાજપનો મહાનગરોમાં ૫૨.૯૦ ટકા વોટ શેર હતો, જે વધી ૨૦૨૬ માં ૫૯.૩૬ ટકા થયો. ભાજપનો વોટ શેર મહાનગરોની સંખ્યા સાથે વધ્યો, વોટ શેર ૬.૪૬ ટકા વધ્યો. આપનો વોટ શેર મહાનગરપાલિકામાં ઘટ્યો. ૨૦૨૧માં મહાનગરપાલિકામાં આપને ૧૩.૯૧ ટકા વોટ શેર હતો જે ૨૦૨૬ માં ૧૦.૨૭ ટકા સાથે ૩.૪૬ ટકા ઘટ્યો. મહાનગરપાલિકાની સંખ્યા વધવા છતાં આપને વોટ શેર મહાનગરોમાં ઘટ્યો. મહાનગરપાલિકામાં અપક્ષોના વોટ શેર આંશિક વધી ૨૦૨૧ના ૧.૦૧ ટકા થી વધી ૧.૧૫ ટકા થયો. જિલ્લા પંચાયતોમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બન્ને પક્ષને નુકશાન.
ગ્રામ્ય વિસ્તારની જનતામાં આપનું વર્ચસ્વ વધ્યું. જિલ્લા પંચાયત માં ૨૦૨૧ માં ભાજપના ૫૨.૮૮ ટકા વોટ શેર ની સામે ૨૦૨૬ માં ૫૨.૨૩ ટકા સાથે ૦.૬૫ ટકા ઘટ્યો. જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનો ૨૦૨૧નો ૩૮.૨૫ ટકા વોટ શેર ઘટી ૨૦૨૬ માં ૩૩.૦૭ ટકા સાથે ૫.૧૮ ટકા ઘટ્યો. જિલ્લા પંચાયતોમાં આપનું પ્રભુત્વ વધ્યું. જિલ્લા પંચાયતોમાં ૨૦૨૧માં ૨.૮૯ ટકા વોટ શેર સામે ૨૦૨૬માં આપને ૧૨.૦૪ ટકા વોટ શેર થયો જે ૯.૧૫ ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. જિલ્લા પંચાયતોમાં અપક્ષોનો વોટ શેર ૨૦૨૧ના ૧.૪૩ ટકાની સામે ૨૦૨૬માં ઘટી ૧.૩૪ ટકા થયો જે ૦.૯ ટકા ઘટાડો બતાવે છે.
નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ માટે સારા સમાચાર. નગરપાલિકા માં કોંગ્રેસ નો વોટ શેર આંશિક વધ્યો. ૨૦૨૧માં ૨૮.૯૮ ટકા ની સામે કોંગ્રેસનો વોટ શેર ૨૦૨૬ માં ૩૦.૬૮ ટકા થયો જે ૧.૭ ટકા વધારો બતાવે છે. નગરપાલિકા માં ભાજપનો વોટ શેર ૦.૧ ટકા ઘટ્યો. નગરપાલિકામાં ૨૦૨૧ માં ૫૨.૫૨ ટકા વોટ શેર ની સામે ૨૦૨૬ માં ભાજપને ૫૨.૫૧ ટકા વોટ શેર મળ્યો. આપને વોટ શેર નગરપાલિકા માં ૨૦૨૧ ના ૪.૧૪ ટકાની સામે ૨૦૨૬ માં ૪.૮૯ ટકા થયો જે ૦.૭૫ ટકા વોટ શેર નો વધારો દર્શાવે છે. ૨૦૨૬ માં અપક્ષનું પર્ફોર્મન્સ નગરપાલિકા માં સૌથી શ્રેષ્ઠ. ૨૦૨૧માં નગરપાલિકા માં અપક્ષોના ૧.૧૯ ટકા વોટ શેર સામે ૨૦૨૬માં ૯.૩૩ ટકા થયો જે ૮.૧૪ ટકાનો વધારો બતાવે છે. રાજકીય પક્ષો દ્વારા ટીકીટ વહેંચણી નો વિવાદ અપક્ષો ના વોટ શેર માં વધારો કારણ હોઈ શકે. તાલુકા પંચાયત માં પણ કોંગ્રેસ નો વોટ શેર ઘટ્યો. તાલુકા પંચાયત માં ૨૦૨૧ માં કોંગ્રેસ ને ૩૮.૦૩ ટકા વોટ શેર મળ્યો હતો જે ૨૦૨૬ માં ઘટી ૩૨.૮૯ ટકા થયો જે ૫.૧૪ ટકા વોટ શેર માં ઘટાડો બતાવે છે.
સત્તા પક્ષ ભાજપનો પણ તાલુકા પંચાયત માં વોટ શેર આંશિક ઘટ્યો. તાલુકા પંચાયત માં ૨૦૨૧ માં ભાજપ નો વોટ શેર ૫૧.૨૦ ટકા હતો જે ૨૦૨૬ માં ઘટી ૫૧ ટકા થયો. તાલુકા પંચાયત માં પણ આપને ફાયદો થતો દેખાય છે. જિલ્લા પંચાયત ની જેમ તાલુકા પંચાયત માં પણ આપને વોટ શેર વધ્યો. તાલુકા પંચાયતો માં ૨૦૨૧ આપના ૨.૫૬ ટકા વોટ શેર તમે ૨૦૨૬ માં ૧૨.૬૭ ટકા રહ્યો જે ૧૦.૧૧ ટકા વોટ શેર માં વધારો બતાવે છે. તાલુકા પંચાયત માં પણ અપક્ષ ઉનેદવારો ૨૦૨૧માં ૧.૪૩ ટકા વોટ શેર સામે ૨૦૨૬ માં ૩.૦૩ ટકા થયો જે ૧.૬ ટકા વધારો બતાવે છે. ત્રીજા પક્ષના કારણે કોંગ્રેસ ના મત કપાતા જણાય છે. મહાનગરપાલિકા સિવાય સત્તાપક્ષનો વોટ શેર ઘટ્યો.