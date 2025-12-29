વિદ્યાર્થીઓના વધતા આપઘાતના કિસ્સાને લઈ મોટી કાર્યવાહી
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવ્યા છે. સરકાર વિદ્યાર્થીઓના આત્મહત્યાના કિસ્સાઓને લઈને ગંભીર બની છે. તેથી રાજ્યમાં તમામ યુનિવર્સિટીઓ તથા કોલેજો માં મેન્ટલ હેલ્થ પોલિસી લાગુ કરવાની સૂચના જાહેર કરાઈ છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓના કાઉન્સિલિંગ કરવા પણ સૂચના અપાઈ. આ પોલીસી મુજબ, કોલેજ તથા યુનિવર્સિટીઓ પ્રતિ 100 વિદ્યાર્થી એક કાઉન્સિલર રાખવા પડશે. ખાનગી કોચિંગ ઈન્સ્ટિટ્યુટમાં વિદ્યાર્થીઓને પર્ફોર્મન્સના આધારે અલગ રાખવાની પદ્ધતિ નહીં કરી શકાય. વિગતવાર ગાઈડલાઈન સાથે તમામ યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજ તથા ખાનગી ઈન્સ્ટિટ્યુટને સૂચના અપાઈ. આ માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિગતવાર ગાઈડલાઈન બહાર પડાઈ છે. જે નીચે મુજબ છે.