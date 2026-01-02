हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
શહેરી વિકાસ વિભાગે HUDAમાંથી 11 ગામ દૂર કર્યા, જાણો વિગતો
Viral Raval
|
Jan 02, 2026, 10:40 AM IST
State government issued a letter, 11 villages removed from HUDA
04:06
u
ભર શિયાળે આફત બની આવ્યો વરસાદ, માવઠાએ મારી નાખ્યા! 24 કલાકમાં વરસાદ-ઠંડી બંનેની આગાહી
00:57
u
બાંગ્લાદેશના મયમનસિંહ જિલ્લામાં ભેદી ધડાકો, દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ
01:49
u
દેશમાં વર્ષ 2027ની આ તારીખથી દોડતી થશે બુલેટ ટ્રેન! રેલવે મંત્રીની જાહેરાત
01:01
u
ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં આજે કમોસમી વરસાદની આગાહી, ખાસ જાણી લો
01:26
u
સાંસદ ધવલ પટેલનો દાવો, અનંત પટેલ AAPમાં જોડાય તેવી શક્યતા
00:53
u
નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે એસટીની મુસાફરી મોંઘી થઈ, જાણો વિગતો
01:32
u
ભાજપના નેતાએ શાહરૂખ ખાનને ગદ્દાર ગણાવ્યો, જાણો શું છે મામલો
00:46
u
સિરામિક ઉદ્યોગકારોને સરકારની મોટી ભેટ, જાણીને ખુશ થઈ જશો
01:12
u
2026નું વર્ષ શરૂ થતા જ અનેક ફેરફાર જોવા મળશે, તમારા ખિસ્સા પર મોટી અસર કરશે
00:29
u
નવા વર્ષે રાંધણ ગેસના બાટલાના ભાવમાં ભડકો, જાણો ક્યાં પહોંચ્યો ભાવ?
બે સૂર્યગ્રહણ અને બે ચંદ્રગ્રહણના કારણે આ વર્ષ ભારે! જાણો શું છે ભવિષ્યના ગર્ભમાં?
સુરતમાં પાટીદાર દીકરી 35 દિવસથી ગુમ! પોલીસે કાર્યવાહી ન કરતા મેદાને પડ્યો સમાજ
દિગ્ગજ ક્રિકેટરે અચાનક લીધો સંન્યાસ, 87 ટેસ્ટમાં ફટકાર્યા 6206 રન અને 16 સદી
અમદાવાદ ફ્લાવર શોની વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં હેટ્રિક: કઈ 2 આર્ટને મળ્યું રેકોર્ડમાં સ્થાન?
જલદી બનશે પાવરફૂલ રાજયોગ, 3 રાશિના જાતકોને અકલ્પનીય ધનલાભના યોગ, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય
સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાંડમાં ચંદ્રસિંહ મોરી જેલમાં ધકેલાયા : ઘરમાંથી મળી હતી 67.50 લા
તુવેરની આડમાં ‘ઝેર’ની ખેતી! સુરેન્દ્રનગર પોલીસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સપાટો
આજથી સસ્તો થયો અદાણી CNG ગેસ, ભાવમાં ઘટાડો જાહેર, નવો ભાવ આજથી લાગુ
ગુજરાત AAPમાં નેતૃત્વનો જંગ: આંતરિક કલહ ચરમસીમાએ, વિધાનસભામાં દંડકનું પદ હજુ પણ ખાલી
પાર્ટનર સાથે ઓનલાઈન રોમાંસ કેટલું સેફ ? ઓનલાઈન વાતચીત કરતી વખતે આ વાત રાખો ધ્યાનમાં