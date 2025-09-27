VIDEO: રાજકોટ નીલ સિટી ક્લબ વિવાદ મામલે ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુએ આપ્યું મોટું નિવેદન! હિંદી સોંગ વગાડવા અંગે કર્યો ખુલાસો
પૂર્વ ધારાસભ્ય ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુના નીલ સિટી ક્લબમાં ચાલતા ગરબામાં ફરી વિવાદ સર્જાયો છે. માતાની આરાધનાની બદલે ફિલ્મી ગીતો પર નાચગાન થતું હોવાથી હોબાળો મચ્યો હતો. આ મામલે ઈન્દ્રનીલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે, જેમાં તેમણે ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ કર્યા છે. ઉપરાંત ભાજપ અને VHP પર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે લવ જેહાદનો ગુબારો બનાવ્યો છે...વિશ્વ હિંદુ પરિષદના ચેકિંગ દરમિયાન હોબાળો મચ્યો હતો. વધુ વિગતે જુઓ વીડિયો