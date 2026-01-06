શિસ્ત માટે જાણીતા પક્ષમાં ભડકાની સ્થિતિ, વડોદરા ભાજપના ગઢમાં 'સબ સલામત' નથી
વડોદરા ભાજપના ગઢમાં અત્યારે સબ સલામત નથી. જે સન્માન કાર્યક્રમમાં ફટાકડા ફૂટવા જોઈએ અને પેંડા વહેંચાવા જોઈએ, ત્યાં અસંતોષનો બોમ્બ ફૂટ્યો છે. પક્ષના જૂના અને સંનિષ્ઠ કાર્યકર બિપિન પટેલે જાહેરમાં પોતાનો બળાપો ઠાલવતા કહ્યું કે, “વર્ષોથી કામકાજ કરીએ છીએ અને એનું આ પરિણામ છે.” આ વાક્યએ શિસ્તના પાઠ ભણાવતા ભાજપના નેતાઓને પણ સ્તબ્ધ કરી દીધા. વિવાદનું મૂળ વડોદરામાંથી પ્રદેશ સ્તરે થયેલી બે મહત્વની નિયુક્તિઓમાં છુપાયેલું છે. (ગ્રાફિક્સ IN) વડોદરાના સાંસદને પ્રદેશ યુવા મોરચાના પ્રમુખ બનાવાયા છે અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રસિક પ્રજાપતિને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષની જવાબદારી સોંપાઈ છે. જોકે, સ્થાનિક કાર્યકરોનો આરોપ છે કે આ બંને નેતાઓ મૂળ વડોદરાના વતની નથી. બિપિન પટેલે સાંસદને સીધો સવાલ કર્યો કે, “તમે સાંસદની જવાબદારી નિભાવશો કે યુવા મોરચાના પ્રમુખની? પક્ષ માટે કેટલો સમય આપી શકશો?” (ગ્રાફિક્સ IN) કાર્યકરના આવા તીખા સવાલોને કારણે સન્માન કાર્યક્રમમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. બિપિન પટેલ એવા કાર્યકર છે જેમણે કિસાન મોરચાના પ્રમુખથી લઈને પ્રદેશ પ્રતિનિધિ સુધીની જવાબદારી સંભાળી છે. જ્યારે તેમની જેવો પાયાનો કાર્યકર અવાજ ઉઠાવે ત્યારે તે અનેક મૂંગા કાર્યકરોનો અવાજ બની જાય છે. ચર્ચા છે કે સાંસદે રોષમાં આવીને “આ પદ તમે લઈ લો” એમ કહી દીધું હતું, જે પક્ષમાં ચાલી રહેલા અહમના ટકરાવને સાબિત કરે છે. આગામી દિવસોમાં આ વિવાદ વડોદરા ભાજપમાં સંગઠન સ્તરે મોટી ઉથલપાથલ લાવી શકે છે તે નક્કી છે.