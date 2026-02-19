શેરબજારમાં 'બ્લેક થર્સડે'! ઇરાન-અમેરિકા તણાવમાં રોકાણકારોના ₹7.55 લાખ કરોડ સ્વાહા, સેન્સેક્સ 1200 પોઈન્ટ તૂટ્યો
યુએસ અને યુરાન વચ્ચે યુદ્ધના ફફડાટની અસરથી ભારતના શેરબજારમાંથી 7.55 લાખ કરોડ સ્વાહા થઈ ગયા છે. માર્કેટ 1200 પોઈન્ટ તૂટી જતાં 3 દિવસથી ચાલતી તેજીને અણધારી બ્રેક લાગી છે. બજાર ખૂલતાંની સાથે તેજી બાદ બેંકીંગ, ઓટો, મેટલ અને એફએમસીજી શેરોમાં બારે ઘટાડો થતાં રોકાણ કારોને કોઈ મોકો મળ્યો ન હતો. આજે એક જ દિવસમાં જ રોકાણકારોના 7.55 લાખ કરોડ ડૂબી ગયા છે. ઈન્ટ્રા ડે માં સેન્સેક્ટ અને નિફ્ટી બંનમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બજાર બંધ થયું ત્યારે સેન્સેક્સ 1236 અંક ઘટીને 82,498ના સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. નિફ્ટી પણ 400 અંક ઘટીને 25400 પર પહોંચી ગયો હતો. બીએસઈ પર માર્કેટ કેપ ઘટીને 464 લાખ કરોડ રૂપિયાએ પહોંચી ગયું હતું. વેશ્વિક અસ્થિરતા અને હેવીવેઈટ શેરોમાં સતત વેચાણને પગલે બજારની તેજીને બ્રેક લાગી છે. જોકે, એશિયાઈ બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાના બજાર ઉંચકાયા હતા.