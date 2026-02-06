છત્તીસગઢના રાયપુરમાં અજીબોગરીબ કિસ્સો: 100માંથી માત્ર 1 માર્ક લાવનાર વ્યક્તિ આચાર્ય પદે ક્વોલિફાઈ
Strange incident in Raipur: છત્તીસગઢના રાયપુરમાંથી શિક્ષણ જગતને સ્તબ્ધ કરી દે તેવો એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એકલવ્ય સ્કૂલના આચાર્યની ભરતી માટે લેવાયેલી પરીક્ષામાં અત્યંત નબળું પ્રદર્શન કરનારા ઉમેદવારોને પણ આગળના રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
છત્તીસગઢના રાયપુરમાં એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં આચાર્યની જગ્યા ભરવા માટે લેખિત પરીક્ષા યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષાના પરિણામો જોઈને સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત છે, આ પરીક્ષામાં 100 ગુણમાંથી માત્ર 1 માર્ક મેળવનાર ઉમેદવારને પણ આચાર્ય પદ માટે ક્વોલિફાઈ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, જે ઉમેદવારને 100 માંથી માત્ર 13 માર્ક મળ્યા છે, તેમને પણ ટિયર-2 (બીજા તબક્કા) ની પરીક્ષા માટે લાયક ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
1 લાખનો પગાર અને મોટી જવાબદારી
જો આ ઉમેદવાર અંતિમ પસંદગી પ્રક્રિયામાં પાસ થઈ જાય અને આચાર્ય તરીકે નિયુક્ત થાય, તો તેમનો માસિક પગાર અંદાજે 1 લાખ રૂપિયા જેટલો હશે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે હજુ માત્ર પ્રારંભિક લાયકાત નક્કી થઈ છે, અંતિમ પસંદગી (Final Selection) પ્રક્રિયા હજુ બાકી છે. નોંધનીય છે કે, આટલા ઓછા ગુણ ધરાવતા ઉમેદવારો જો શાળાના વડા બનશે, તો શિક્ષણના સ્તર અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર તેની કેવી અસર પડશે તે અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચાઓ જાગી છે.