ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીની વિચિત્ર ઘટના : હિપ્નોટાઈઝ કરીને વૃદ્ધાને લૂંટી લેવાઈ
Dipti Savant
|
Jan 10, 2026, 01:20 PM IST
Strange incident of theft in Ahmedabad city Elderly man robbed after being hypnotized
01:06
u
અરવલ્લી : યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મહોત્સવનો પ્રારંભ, કિંજલ દવે રેલાવશે સૂર
05:33
u
ગુજરાતમાં વિકાસના નામે વિનાશ : રેલ લાઈનની કામગીરીથી લોકોના મકાન તૂટ્યા, તિરાડ પડી
00:30
u
મોરબી: 2 મનોદિવ્યાંગ મહિલા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરનારા હેવાનોને પોલીસે દબોચી લીધા
01:28
u
સડેલા બટાકા, વાસી ચણા... ગુજરાતના શહેરોમાં આ રીતે વેચાતી હતી ટેસ્ટી પાણીપુરી
01:30
u
આગામી 48 કલાકમાં ઠંડીનું જોર વધશે : હવામાનની નવી આગાહી
01:20
u
જાન્યુઆરીમાં સળંગ 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, કર્મચારીઓ પણ ઉતરશે હડતાળ પર
06:48
u
અમદાવાદ: PG માટે પરમિશન ન લીધી તો સંચાલકોની ખેર નહીં
00:28
u
મોરબી: દીવાલમાં બાકોરું પાડી રૂમમાં ઘૂસ્યા, નરાધમોએ 2 અસ્થિર મગજની મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું
03:13
u
PM મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, જાણો વિગતો
05:15
u
વડોદરામાં ભાજપમાં અંદરોઅંદર જ વિવાદ! અધિકારીઓ મુદ્દે રીતસરના ફાંટા પડી ગયા, જાણો શું છે મામલો
Trending news
Maruti Dzire
Maruti ની આ કારે તોડ્યા વેચાણના બધા રેકોર્ડ, બની દેશની મોસ્ટ-સેલિંગ કાર, જુઓ આંકડા
Beetroot Kanji
બીટ-ગાજરની કાંજી ફટાફટ ઓછું કરશે વજન, જાણો કેવી રીતે બને કાંજી અને ક્યારે પીવી
RCB
WPL 2026 : જીતની ખુશી વચ્ચે RCB માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર, જાણો કારણ
baba vanga
2026મા ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે? ટ્રમ્પના નિર્ણયથી હડકંપ!
Recruitment
સ્માર્ટ હાયરિંગ, મોટી અસરઃ ભરતીકર્તા બિઝનેસ માટે આટલા જરૂરી કેમ થઈ રહ્યાં છે
ragi roti
ઘઉંના લોટની રોટલી જેવી જ પાતળી અને સોફ્ટ બનશે રાગીની રોટલી, બસ આ રીતે બાંધજો લોટ
BCCI
'અમે એક્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ...'વર્લ્ડ કપ વિવાદ વચ્ચે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને તોડ્યું મૌન
Bhabiji Ghar Par Hain
ખિચડી પછી વધુ એક કોમેડી ટીવી શો ની બની ફિલ્મ, આ તારીખે રિલીઝ થશે ભાભી જી ઘર પર હૈ
cheap home loan tips
સસ્તી Home Loan નો પાક્કો જુગાડ મળી ગયો, આ 7 ટિપ્સ બચાવશે તમારા લાખો રૂપિયા
Gujarat politics
ડાયરા કિંગ માયાભાઈ હાસ્ય કલાકાર મટીને વિવાદના કલાકાર કેમ બન્યા?