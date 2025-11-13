हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
PMJAY હેઠળ ગેરરીતિ આચરતી હોસ્પિટલો સામે કડક કાર્યવાહી, Video
Viral Raval
|
Nov 13, 2025, 11:25 AM IST
Strict action against hospitals committing irregularities under PMJAY
More Videos
03:44
u
દિલ્હીમાં વળી પાછો વિસ્ફોટ, રેડિસન હોટલ નજીક અવાજ સંભળાયો
03:46
u
દિલ્લી: PM મોદી LNJP હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના ખબર અંતર પૂછ્યા
02:38
u
લો બોલો...ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દારૂની પોટલીઓ, દેશી-વિદેશી દારૂની રેલમછેલ
02:38
u
રિયાલિટી ચેકમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ, વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરો ભગવાન ભરોસે
03:07
u
ઝેરને પાણી કે હવામાં ફેલાવીને લોકોને મારવાનો હતો પ્લાન
03:26
u
દિલ્હી વિસ્ફોટનું લેટેસ્ટ CCTV ફૂટેજ, અચાનક અગનગોળામાં ફેરવાઈ ગયો વિસ્તાર
01:25
u
મહેસાણા: મંત્રીઓના મંત્રીપદ જવા મુદ્દે નીતિન પટેલનું મોટું નિવેદન, જાણો કોને જવાબદાર ઠેરવ્યા
01:25
u
આતંકી સંગઠનો સાથે જોડાયેલો મૌલવી સકંજામાં, આતંકી મોડ્યુલનો કથિત માસ્ટરમાઈન્ડ
01:33
u
ગાંધીનગરથી મહત્વના સમાચાર, આ પક્ષના સ્થાપકના ત્યાં આઈટીના દરોડા
01:10
u
Shocking! દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ થઈ, શ્રીનગરની હોસ્પિટલમાં કાર્યરત હતો
Trending news
fatty liver symptoms
આ બીમારીએ લીધો અભિનેતાનો જીવ, લાંબી માંદગીને કારણે શરીર બની જાય છે હાડપિંજર, જાણો...
Islamabad blast
ઇસ્લામાબાદ વિસ્ફોટ બાદ શ્રીલંકન ટીમમાં ગભરાટ, નકવી સ્પષ્ટતા આપવામાં વ્યસ્ત
fatty liver
ફેટી લિવરને કારણે શરીરના આ ભાગમાં થાય છે દુખાવો, સામાન્ય લક્ષણ સમજી નજરઅંદાજ ન કરો
Shani Margi 2025
28 નવેમ્બર પછી ચમકશે કિસ્મત! શનિ માર્ગી થવાથી આ 2 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ!
Delhi
આતંકી ડોક્ટરો માટે કાળ બન્યા આ IPS અધિકારી, દેશને મોટા સંકટથી બચાવ્યો
gujarat
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટની ઘટના વચ્ચે ગુજરાતના આ ગામે મકાનમાં ભયંકર બ્લાસ્ટ, અફરાતફરી...
Radisson Hotel
દિલ્હીના મહિપાલપુરમાં બસનું ટાયર ફાટવાથી થયો હતો વિસ્ફોટ? જાણો વિગતો
Delhi blast case
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો, 4 શહેરોમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટની તૈયારી હતી, આ રીતે...
8th Pay Commission
આઠમાં પગાર પંચ બાબતે 10 જરૂરી અપડેટ, દરેક સરકારી કર્મચારીને ખબર હોવી જોઈએ
gujarat
પ્રફુલ પાનસેરીયાનો ફરી ડંડો ફર્યો! ગેરરિતી કરતી આ હોસ્પિટલો વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી