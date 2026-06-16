/વલસાડ: સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓનું શું કામ? તાપને કારણે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની તબિયત લથડી, Video

સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓના ઉપયોગ અને તંત્રની બેદરકારીનો ઉત્તમ નમૂનો. સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની હાલત થઈ કફોડી. કાર્યક્રમમાં લાંબા સમય સુધી તડકામાં ઉભા રહ્યા બાદ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ થયા બેહોશ. વલસાડના ઉમરગામના સંજાણની ઘટના. વલસાડ જિલ્લા દક્ષિણ વન વિભાગના સંજાણ રેન્જ દ્વારા યોજાયો હતો કાર્યક્રમ. 'એક પેડ મા કે નામ' કાર્યક્રમમાં તુંબ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને લાવવામાં આવ્યા હતા. ધારાસભ્ય રમણ પાટકર , જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ, સભ્યો, સરપંચો અને વન વિભાગના અધિકારીઓ ત્યાં હાજર હતા. કાર્યક્રમ લંબાતા તડકામાં ઉભેલા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની તબિયત લથડી. વિદ્યાર્થીઓને