કેબિનેટની બેઠકમાં ખેડૂતો માટે લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય, સુજલામ સુફલામ જળ યોજના શરૂ થશે
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક મળી. જેમાં આગામી બજેટ સત્રની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો. વર્ષ 2026–27ના રાજ્યના બજેટની રૂપરેખા પર મંત્રીમંડળમાં વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ છે. સાથે જ ટેકાના ભાવે ખરીદીની પ્રક્રિયા, ભવનાથ મેળાની વ્યવસ્થા પર મંથન કરવામાં આવ્યું. આ સાથે ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. 21 ફેબ્રુઆરીથી સુજલામ સુફલામ જળ યોજના શરૂ થશે. વરસાદ વહેલો આવે તો પણ નુકસાન ન થાય તે માટે નિર્ણય લેવાયો છે.