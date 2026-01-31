ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મહારાષ્ટ્રને મળ્યા પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી, સુનેત્રા પવારે લીધા શપથ

Dilip Chaudhary| Jan 31, 2026, 06:10 PM IST
Sunetra Pawar become Maharashtra First woman Deputy CM

Trending news