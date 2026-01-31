हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
મહારાષ્ટ્રને મળ્યા પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી, સુનેત્રા પવારે લીધા શપથ
Dilip Chaudhary
|
Jan 31, 2026, 06:10 PM IST
Sunetra Pawar become Maharashtra First woman Deputy CM
Trending news
Relationship Tips
દરેક વખતે એડજસ્ટ કરવું જરૂરી નથી, આ 4 વાતોમાં તો બિલકુલ એડજસ્ટ ન કરો
gujarat
માત્ર એક મકાન માટે પુત્રએ ધાવણ લજવ્યું! લાકડાના ફટકા મારી માતાને ઉતારી મોતને ઘાટ!
storage tips
Storage Tips: ફળ લાવો પછી સાફ કરીને આ રીતે સ્ટોર કરજો, 15 દિવસ સુધી ખરાબ નહીં થાય ફળ
Sunetra Pawar
સોનું-ચાંદી અને કરોડોની મિલકત... અજિત પવાર કરતાં પણ વધુ છે સુનેત્રા પવારની સંપત્તિ
breaking news
કોમનવેલ્થથી આમ બદલાશે અ'વાદની શિકલ! 77 કિ.મી વિસ્તારમાં આસમાને આંબશે જમીન-મકાનના ભાવ
gujarat
શર્મસાર! રાત્રે અશ્લીલ વીડિયો બતાવી TVનુ વોલ્યુમ વધારી હવસખોર બાપ દીકરીનું શોષણ કરતો
ajit pawar
સુનેત્રા પવાર બન્યા મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા ડેપ્યુટી CM, રાજ્યપાલે લેવડાવ્યા શપથ
gujarat
દ્વારકા દર્શનાર્થે આવતા ભક્તો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય: બદલાઈ જશે 'દ્વારકાનો નકશો'
ipo
166 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ, લિસ્ટિંગમાં 21%નો વધારો!
Airtel
Airtelના કરોડો ગ્રાહકો માટે ખુશખબર... એક પ્લાનમાં ચાલશે બે સિમકાર્ડ