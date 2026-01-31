हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે સુનેત્રા પવારની પસંદગી, મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા DyCM બનશે
Viral Raval
|
Jan 31, 2026, 04:05 PM IST
sunetra pawar elected leader of ncp legislature party meeting
More Videos
02:40
u
Video - અમદાવાદ બાદ સુરતમાં બાળ તસ્કરીનો બનાવ, ક્રાઇમ બ્રાંચે 2 મહિલાઓને ઝડપી પાડી
01:14
u
ફફડી જશો આ VIDEO જોઈને, યુવાન કૂતરાની જેમ ચાલવા લાગ્યો, કૂતરાની આજુબાજુ પણ નહીં ભટકો
01:44
u
જૂનાગઢ: ભવનાથ મંદિરમાં કોણ કરે છે મનમાની? સંત રાજુગીરી બાપુએ વ્યક્ત કરી વેદના
03:43
u
સોના-ચાંદીના ભાવમાં હજુ થશે ઘટાડો! જાણો કેમ આવું કહે છે એક્સપર્ટ
05:39
u
સોના-ચાંદીમાં તેજી આવ્યા બાદ અચાનક કડાકાનું શું છે કારણ? જાણો
00:48
u
સુપ્રીમ કોર્ટેનો ઐતિહાસિક નિર્ણય : દીકરીઓના માસિક ધર્મ માટે શાળાઓને આપ્યો આદેશ
01:55
u
કળિયુગી પુત્રએ મકાન માટે થઈ માતાની હત્યા કરી નાખી? ચોંકાવનારો કિસ્સો
00:45
u
સુનેત્રા પવારને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવા અંગે શું બોલ્યા શરદ પવાર?
00:50
u
નેશનલ હાઈવે 48 પર ભયાનક અકસ્માત : ટ્રકમાં ઘૂસી ગઈ લક્ઝરી બસ, ડ્રાઈવરનું મોત
01:02
u
સુનેત્રા પવાર બનશે ડેપ્યુટી સીએમ, સાંજે શપથવિધિ
Trending news
sadhvi prem baisa death
Prem Sadhvi Baisa ના મોતમાં ભયંકર Twist! રૂમના CCTVનું સત્ય આવ્યું સામે, CCTV ગુમ
Budget kisan
Budget 2026: ખેડૂતો માટે બજેટમાં શું થઈ શકે છે મોટી જાહેરાતો, જાણો શું કહે છે એક્સપ
breaking news
ગુજરાતમાં રાજકીય પાર્ટીઓના ધમપછાડા! 8 લાખ ફોર્મ નહીં થાય રદ, ચૂંટણી પંચ કોઈને ગાંઠ્ય
Patidar Samaj
પાટીદાર સમાજમાં પરિવર્તનની આ 6 દીકરીઓએ કરી શરૂઆત : પિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો
Union Budget 2026
ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે 8મું પગાર પંચ, કર્મચારીઓને બજેટમાં મળશે ભેટ ?
Gold rate
સોના-ચાંદીના ભાવમાં હજુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જાણો એક્સપર્ટે શું આપી ચેતવણી?
Pat Cummins
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ખરાબ સમાચાર, આ મેચ વિનર ખેલાડી T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર
banaskantha
હડકવો ઉપડ્યા પછી યુવક કૂતરા જેવો ચાલવા લાગ્યો! બનાસકાંઠાની ખતરનાક ઘટના
stock market
બજેટમાં જો કરવામાં આવ્યા આ ત્રણ મોટા એલાન... તો શેરબજાર બનશે રોકેટ, જાણો
budget 2026
આ વખતે બજેટમાં સરકાર આ 5 રાજ્યો પર ખજાનો લૂંટાવી શકે છે, કારણ જાણો