ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે સુનેત્રા પવારની પસંદગી, મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા DyCM બનશે

Viral Raval | Jan 31, 2026, 04:05 PM IST
sunetra pawar elected leader of ncp legislature party meeting

Trending news