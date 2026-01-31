સુપ્રીમ કોર્ટેનો ઐતિહાસિક નિર્ણય : દીકરીઓના માસિક ધર્મ માટે શાળાઓને આપ્યો આદેશ
સુપ્રીમ કોર્ટે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. માસિક ધર્મની સ્વચ્છતાને બંધારણની કલમ 21 હેઠળ જીવનના અધિકારનો ભાગ ગણાવીને દેશની દરેક સરકારી-ખાનગી શાળામાં મફતમાં સેનેટરી પેડ આપવા ફરજિયાત બનાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો. શાળામાં વિદ્યાર્થિનીઓને મફતમાં બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી પેડ આપવા ફરજિયાત છે. સાથે જ છોકરા-છોકરીઓ માટે અલગ અલગ અને દિવ્યાંગ માટે ખાસ શૌચાલયો ફરજિયાત બનાવવા આદેશ આપ્યો. આદેશનું પાલન ન કરનારા ખાનગી શાળાઓની માન્યતા રદ થઈ શકે છે. તેમજ શાળાઓમાં સેનેટરી પેડ વેન્ડિંગ મશીન અને સુરક્ષિત ડિસ્પોઝલ વ્યવસ્થા કરવાનો પણ નિર્દેશ કર્યો.