સુપ્રીમ કોર્ટે કાઢી ઝાટકણી, સરકાર બધુ મફત આપશે તો તેનો ખર્ચ કોણ ઉઠાવશે?
સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારો તરફથી ફ્રી યોજનાઓ પર આકરી ટીકા કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મફત સુવિધાઓ આપવાની સંસ્કૃતિની બરાબર ઝાટકણી કાઢતા કહ્યું કે દેશના આર્થિક વિકાસમાં બાધા નાખનારી આવી નીતિઓ પર ફરીથી વિચાર કરવાનો સમય આવી ગયો છે. દરેકને ફ્રીમાં વીજળી આપવા મામલે એક અરજી પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો રાજ્યો ગરીબોની મદદ કરે તો આ વાત સમજમાં આવે છે.
તમિલનાડુ પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડે એક અરજી દાખલ કરીને ગ્રાહકોની નાણાકીય સ્થિતિ પર વિચાર કર્યા વગર દરેકને ફ્રી વીજળી આપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, અને જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચી, જસ્ટિસ વિપુલ એમ પંચોલીની બેન્ચે કહ્યું કે મોટાભાગના રાજ્યો રાજસ્વ નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે પરંતુ તેઓ વિકાસની અવગણના કરતા આ પ્રકારની ફ્રી સુવિધાઓ આપે છે.