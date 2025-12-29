हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ઉન્નાવ દુષ્કર્મ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, હાઈકોર્ટના નિર્ણય પર રોક લગાવી
Viral Raval
|
Dec 29, 2025, 01:46 PM IST
supreme court stays unnao rape case accused kuldeep singh sengar bail watch video
More Videos
00:34
u
ગીર સોમનાથ: તાલાલા પંથકમાં વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો
04:30
u
વડોદરા: માંજલપુરના MLA યોગેશ પટેલ સાથે છેતરપિંડી થતા થતા રહી ગઈ, ડિજિટલ અરેસ્ટનો પ્રયત્ન કરાયો
02:59
u
'સિંગર આરતી મૈત્રી કરારમાં રહેતી હોય તેવું લાગે છે', પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકિયાનું નિવેદન
01:43
u
ધાબળા, સ્વેટર, રજાઈ બધુ તૈયાર રાખજો, અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી
05:29
u
જૈન સમુદાય અહિંસાવાદી નહીં હિંસાવાદી, ગાયોની કતલ કરવાની ફેક્ટરી હિન્દુઓની છે- શંકરસિંહ વાઘેલા
03:03
u
સરી ગામમાં ગૌ હત્યાની ઘટનાને લઈને મુસ્લિમ સમાજે લીધો મોટો નિર્ણય
01:43
u
સેલવાસમાં વિદ્યાર્થીનીઓ આ શું કરી રહી છે? જાહેરમાં તે કઈ આવું હોય, Video
01:07
u
ગૌ હત્યારાઓની ટાંટિયાતોડ સર્વિસ થશે, ચાલ-હાલ બંને બદલાશે- હર્ષ સંઘવી
01:39
u
પ્રેમ લગ્નથી વિવાદ, અલ્પેશ કથીરિયાએ કહ્યું- પાટીદાર દીકરીએ પિતાની સ્વતંત્રતાનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો
01:29
u
પ્રેમ કરવો કોઈ ગુનો છે? બેટી બચાવો, બેટી પઢાવોની વાત ક્યાં ગઈ- આરતી સાંગાણી
Trending news
Post Office Term Deposit
Wife ના નામે Post Office ની ધાંસૂ સ્કિમમાં કરો રોકાણ, 2 વર્ષમાં મળશે ₹1,14,888
Illegal Pet Birds
ભારતમાં આ પક્ષીઓ પાળવા છે ગુનો, થઈ શકે છે 7 વર્ષની જેલ
Patan
કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કર્યો મેવાણીનો વિરોધ! પાટણમાં કાર્યાલયને કરાઈ તાળાબંધી
Gold rate
અચાનક સસ્તું થયું સોનું, ચીનના કારણે મોંઘીદાટ થઈ ચાંદી? આજે ભાવમાં ડરામણો ઉછાળો
Lifehacks
નંબરવાળા ચશ્મા સાફ કરવાની સાચી રીત, આ રીતે સાફ કરશો તો ગ્લાસ પર નહીં પડે સ્ક્રેચ
symptoms of kidney disease
ચહેરા પર જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના લક્ષણો, આ સંકેત મળે તો સીધા ડોક્ટર પાસે પહોંચો
Agriculture News
એક શાકભાજીને કારણે દેશભરમાં અગ્રેસર બન્યું ગુજરાત, ઉત્પાદનમાં મોખરે
Aravalli Range
અરવલ્લી કેસ: અગાઉના આદેશ પર SCની રોક, કેન્દ્રને કહ્યું- પહેલા ભ્રમ દૂર કરો
Suicide
વિદ્યાર્થીઓના વધતા આપઘાતના કિસ્સામાં ગંભીર બની સરકાર, જાહેર કરી ગાઈડલાઈન
Vijay Hazare Trophy
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી વિજય હજારેની મેચ કેમ નથી રમી રહ્યા ? આ છે કારણ