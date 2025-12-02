हिन्दी
સુરત: પૂરઝડપે બાઈક દોડાવનારા પ્રિન્સ પટેલનું કમકમાટીભર્યું મોત, ઘટના CCTVમાં કેદ
Viral Raval
|
Dec 02, 2025, 09:10 AM IST
surat accidental death prince patel watch video
01:58
u
રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર માટે અતિ મહત્વનો આદેશ, જુઓ Video
00:52
u
SP જયદીપસિંહ જાડેજાએ પ્રભાસ પાટણ પીઆઈને સસ્પેન્ડ કરી દીધા
01:15
u
ફિક્સ પે પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસ મામલે મોટા સમાચાર, Video
01:19
u
સુરત: ઝડપથી મજા પ્રિન્સ પટેલ માટે મોતની સજા બની, ટ્રાફિક પોલીસ DCPએ લોકોને કરી અપીલ
04:12
u
સુરત: પૂરઝડપે બાઈક દોડાવવાની સજા! વેસુના બ્રેડલાઈનર સર્કલ નજીક બાઈક સ્લીપ થતા ચાલકનું કમકમાટીભર્યું મોત
02:26
u
રાજકોટ: ગોંડલમાં 4 કેન્દ્રો પર ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી બંધ, જાણો શું છે મામલો
00:58
u
આ તારીખથી રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી પડશે, ગાત્રો થીજી જશે, હાલહવાલ થશે
00:57
u
અમદાવાદ: ઘરકંકાસમાં પતિએ 5થી વધુ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી નાખ્યું
01:17
u
ભરૂચ: ફૈઝલ પટેલની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર સ્પષ્ટતા, Video
05:40
u
EWS લાગૂ નહીં થાય તો પાટીદારનું રાજકીય પતન થશે- વરુણ પટેલ
sir
મતદાર યાદી સુધારણામાં મોટા અપડેટ : ગુજરાતના 40 લાખ મતદારોના નામ કપાશે!
west Bengal
બિહાર બાદ હવે બંગાળથી ભાજપ માટે ખુશખબર, મમતાના ગઢમાં આ ચૂંટણીમાં મેળવી મોટી જીત
Arshdeep singh
કોહલીની સદી પર રોહિત શર્માએ ડ્રેસિંગ રૂમમાં કોને આપી હતી ગાળ? અર્શદીપે કર્યો ખુલાસો
donald trump
'હવે તમારે દેશ છોડીને ભાગવું પડશે...' ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફોન પર માદુરોને આપી ધમકી
Gujarat IPS promotion
ગુજરાત કેડરના 6 IPS અધિકારીઓનું પ્રમોશન,મનોજ શશીધર અને રાજુ ભાર્ગવને DGP તરીકે બઢતી
Exato Technologies IPO
ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ, શેરના ભાવને વટાવી ગયો GMP, બે દિવસમાં 299 ગણો થયો સબ્સક્રાઈબ
Maharashtra
મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં મૂંઝવણ! કોઈને ખબર નથી કે કોણ કોની સાથે અને કોણ કોની વિરુદ્ધ !
indian railway
રેલવેએ વધુ એક નિયમ બદલ્યો, 1 જાન્યુઆરીથી સ્લીપર કોચમાં પણ મળશે AC બોગી જેવી સર્વિસ
2025 Biggest Gujarati Movies
2025માં આ ચાર ગુજરાતી અને મરાઠી ફિલ્મોનો વાગ્યો ડંકો, જાણો તેમના નામ
Ahmedabad sports hub
દિલ્હી-મુંબઈ છોડીને અમદાવાદમાં કેમ શિફ્ટ થાય છે મોટી સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ? જાણો