શું પોલીસ માટે થશે 8 કલાકની શિફ્ટ? સીઆર પાટીલનું હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં મોટું નિવેદન
સુરતમાં પોલીસ આવાસના કાર્યક્રમમાં સીઆર પાટીલનું મોટું નિવેદન. ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં સીઆર પાટીલનું નિવેદન. પોલીસ માટે 8 કલાકની શિફ્ટ અંગે આયોજન કરવું જોઈએ. દરેક પોલીસના મનમાં હોય કે કામ વધારે, વળતર ઓછું. પોલીસકર્મીઓને જીવનમાં થોડી શાંતિ મળે. કામ બોજના ટેન્શનથી અનેક બીમારીઓ શરીરમાં આવે છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.