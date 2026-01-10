ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સડેલા બટાકા, વાસી ચણા... ગુજરાતના શહેરોમાં આ રીતે વેચાતી હતી ટેસ્ટી પાણીપુરી

Dipti Savant| Jan 10, 2026, 01:00 PM IST
surat and rajkot health department found unhealthy panipuri in raid

