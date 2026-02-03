સુરતના ઈતિહાસમાં ભજીયાવાલા બાદ બીજી સૌથી મોટી IT રેડ, વસંત ગજેરા બરાબરના ફસાયા
સુરતમાં વસંત ગજેરાને ત્યાં આઈટી તપાસ પૂર્ણ થઈ છે. સીએ સામે કાર્યવાહી કરવા તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. જપ્ત કરેલા દસ્તાવેજ સહિતની ઉલટ તપાસ બાદ આંકડો બહાર આવશે. સુરતના ભજિયાવાલા પછી બીજા દરોડા સૌથી વધુ દિવસ ચાલ્યા હોય તેવો આ કિસ્સો છે. ત્યારે ગજેરા પરિવારમાં બેનામી સંપત્તિનો આંકડો કરોડો રૂપિયામાં જાય તેવી શક્યતા
આઈટી રેડ દરમિયાન વસંત ગજેરાના સીએ દ્વારા પૂરતો સહકાર આપવામાં આવ્યો ન હતો. આ રેડમાં રોકડા રૂા.૭ કરોડ રૂા. ૨૦ કરોડની જવેલરી સીઝ કરાઈ છે. ડાયમંડ, જમીન લે-વેચના વ્યવહારો ઉપરાંત હવાલાની કડી જોડવા તપાસ ચાલુ રખાશે.