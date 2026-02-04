ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરતમાં ભાજપ નેતાએ જ તોડ્યાં નિયમો, પૂર્વ મહામંત્રીએ રસ્તો રોકીને ફડાકડા ફોડી કરી જન્મદિવસની ઉજવણી

DIPAK CHAVDA| Feb 04, 2026, 11:26 PM IST

Surat News: કાયદો અને નિયમો શું માત્ર સામાન્ય માણસ માટે જ છે? આ સવાલ એટલા માટે પૂછવો પડે છે કારણ કે અહીં ભાજપના નેતા હિમાંશુ લાડવીયાએ પોતાના જન્મદિવસ પર કાયદાને ખિસ્સામાં મૂકી દીધો! રસ્તાની વચ્ચે મંડપ, ધૂમધડાકા સાથે ફટાકડા અને જાહેર રોડ પર કેક કાપીને મોટો તમાશો કરવામાં આવ્યો. પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો સરેઆમ ભંગ થયો છતાં નેતાજી બેફિકર રહ્યા. રસ્તો રોકાતા લોકો અટવાયા, પણ સત્તાના નશામાં નેતાજીને જનતાની પરેશાની ન દેખાઈ.

