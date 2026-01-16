हिन्दी
પતંગની દોરીથી 15 સેકન્ડમાં બાળકનું મોત, CCTV જોઈ રુંવાડા ઉભા થઈ જશે
Dipti Savant
|
Jan 16, 2026, 02:00 PM IST
Surat Boy Dies After Kite String Accident on uttarayan CCTV Captures Tragic death
Trending news
IND vs NZ
ત્રીજી વનડેમાં આ ખૂંખાર ક્રિકેટરને મોકો આપવો જરૂરી, નહીં તો હાથમાંથી નીકળી જશે સિરીઝ
BMC Election Results
આ છે દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા, જેનું બજેટ ભારતના અનેક રાજ્યો કરતા વધુ
underwear after every wear
કપડાંને ધોયા વગર કેટલા દિવસ સુધી પહેરી શકાય? 99% લોકોને ખબર નહીં હોય, જલ્દી જાણી લો
Geeta Kapur
ગીતા કપૂરે રિલેશનશીપ વિશે કહ્યું 'હું કુંવારી નથી...' આ કારણથી જીવે છે બેચલર લાઈફ
Who is Nisha Verma
કોણ છે નિશા વર્મા? અમેરિકી સંસદમાં જેણે વારંવાર પુછ્યા પુરુષોની પ્રેગ્નન્સી સાથે...
Government Job
ગુજરાતમાં 336 જગ્યાઓએ સરકારી ભરતીની જાહેરાત, પગારથી લઈને અરજીની આ રહી મહત્વની માહિતી
Gold rate
ધડાધડ ઘટ્યા સોનાના ભાવ, ઘટીને કેટલે પહોંચ્યું સોનું? ખાસ જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
bjp bmc winning formula
BMC Chunav 2026: ઠાકરે બંધુઓને પાડી દેવા ગુજરાતીઓએ BMC ચૂંટણીઓમાં કર્યો 'જબરો' ખેલ!
vastu tips
ઘરના મંદિરમાં ઘંટ ટીંગાળવો વર્જિત, તમે કરી હોય આ ભુલ તો કારણ જાણી સુધારી લેજો
stock market news
પ્રતિ શેર ₹23 નું ડિવિડન્ડ, શેર 10 ટુકડાઓમાં સ્પ્લિટ થશે શેર, ખરીદવા પડાપડી