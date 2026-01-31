Video - અમદાવાદ બાદ સુરતમાં બાળ તસ્કરીનો બનાવ, ક્રાઇમ બ્રાંચે 2 મહિલાઓને ઝડપી પાડી
સુરતમાં બાળ તસ્કરીનો એક ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ક્રાઇમ બ્રાંચની ટીમે 6થી 8 દિવસના નવજાત બાળકને વેચવાનો પ્રયાસ કરતી બે મહિલાઓને ઝડપી પાડી છે. મુખ્ય આરોપી અંજલી મિશ્રાને ચોક બજારમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવી હતી. અંજલીએ જહાંગીરપુરામાં રહેતી લક્ષ્મી સોનવણે સાથે મળી બાળ તસ્કરીનું કાવતરું રચ્યું હતું. બાળકની ચોરી મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદમાંથી કરવામાં આવી હતી. બંને બાળકને રૂપિયા 2થી 2.5 લાખમાં વેચવાની ફિરાકમાં હતા અને પોલીસે બંને મહિલાઓને ઝડપી પાડી છે.