Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /અમે તમારા બોસ છીએ, તમે અમારા નોકર છો, મેડમ બોલાવે એટલે ગમે તે કામ છોડીને દોડી આવવાનું, 10 ડોક્ટરોનું રેગીંગ કરતા હતા

અમે તમારા બોસ છીએ, તમે અમારા નોકર છો, મેડમ બોલાવે એટલે ગમે તે કામ છોડીને દોડી આવવાનું, 10 ડોક્ટરોનું રેગીંગ કરતા હતા

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 11, 2026, 04:10 PM|Updated: Aug 11, 2026, 04:16 PM

સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યાના આપઘાત કેસે તબીબી આ عالمમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. 'ડોક્ટરો ભગવાનનું રૂપ હોય છે' એવા પવિત્ર સૂત્રને લજવતા આ કેસમાં હવે એન્ટિ-રેગિંગ કમિટીના પ્રાથમિક અહેવાલે સિનિયરોની દાદાગીરીનો કાળો ચહેરો બેનકાબ કર્યો છે. ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના મોત પાછળ સતત માનસિક ત્રાસ ગુજારતી 'રેગિંગ ગેંગ' સક્રિય હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેના કેન્દ્રમાં મુખ્ય સૂત્રધાર સિનિયર મહિલા ડૉ. દીક્ષિતા ઘેવરીયાનું નામ ઊછળતા મેડિકલ આખીય કોરિડોરમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. એક સાથે 10 ડોક્ટરોનું રેગીંગ કરતા

See more

Recommended Videos

એક હાથમાં વ્યાજનું ચોપડું, બીજામાં સિગારેટ... હવે કાયદાના શિકંજામાં તમન્ના!
10:23
સિવિલના રૂમ નં-1005માં શું થયું હતું? 'રેગિંગ'નું રાક્ષસી સ્વરૂપ, મહિલા ડોક્ટરોએ પણ
05:14
અમદાવાદના આનંદનગર PG બળાત્કાર કેસમાં મોટો ખુલાસો: PGમાં યુવતીની સુરક્ષા રામ ભરોસે!
02:48
7.4ની તીવ્રતા અને ચોતરફ ચીસિયારીઓ! સેંકડો લોકો ગુમ, 132થી વધુ શબ મળ્યા; કોલંબિયામાં ભૂકંપ તાંડવના જુઓ વીડિયો
03:07
ગાંધીનગરથી સૌથી મોટો ધડાકો: ગુજરાતના શહેરોનો નકશો બદલી નાખશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો આ એક જ નિર્ણય!
16:24
સાવધાન! 41 KMની ઝડપે પવન અને વાદળગર્જના: ગુજરાતના 13 જિલ્લામાં વરસાદનો મોટો ધડાકો, જુઓ તમારો જિલ્લો રેડ ઝોનમાં તો નથી ને?
06:23
મહિલા ડૉક્ટરોએ રેગિંગ કરી ગાળો ભાંડી,: પિતાએ એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો, ગામ રડી પડ્યું
05:49
અંબાલાલની નવી આગાહી! બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જિલ્લાઓમાં ભુક્કા કાઢશે
02:32
સુરત રેગિંગ કેસ: 'તમે નોકર છો' કહી 2-3 કલાક રૂમમાં પૂરતા, ગાળો દેતા... 3 મહિલા સહિત
03:58
હર્ષ સંઘવીના રાજમાં એન્કાઉન્ટરોની બોલબાલા: પોલીસે 2 વર્ષમાં 18 જણાને ગોળીઓ મારી
06:37
VIDEO : રાંચીમાં વિદ્યાર્થીઓનો જોરદાર હોબાળો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ; કાંટાળા તારથી
03:38
ઓ બાપ રે! સુરતમાં રેગિંગે લીધો ડૉ. હર્ષનો જીવ, 3 મહિલા ડોક્ટરોએ રેંગીગમાં જરા પણ દયા
05:38

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાલે સવારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદિત થશે ગુરુ! 7 રાશિઓને થશે બમ્પર ધન લાભ
2
3
4
5