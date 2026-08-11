/અમે તમારા બોસ છીએ, તમે અમારા નોકર છો, મેડમ બોલાવે એટલે ગમે તે કામ છોડીને દોડી આવવાનું, 10 ડોક્ટરોનું રેગીંગ કરતા હતા

સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યાના આપઘાત કેસે તબીબી આ عالمમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. 'ડોક્ટરો ભગવાનનું રૂપ હોય છે' એવા પવિત્ર સૂત્રને લજવતા આ કેસમાં હવે એન્ટિ-રેગિંગ કમિટીના પ્રાથમિક અહેવાલે સિનિયરોની દાદાગીરીનો કાળો ચહેરો બેનકાબ કર્યો છે. ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના મોત પાછળ સતત માનસિક ત્રાસ ગુજારતી 'રેગિંગ ગેંગ' સક્રિય હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેના કેન્દ્રમાં મુખ્ય સૂત્રધાર સિનિયર મહિલા ડૉ. દીક્ષિતા ઘેવરીયાનું નામ ઊછળતા મેડિકલ આખીય કોરિડોરમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. એક સાથે 10 ડોક્ટરોનું રેગીંગ કરતા