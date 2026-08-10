/ઓ બાપ રે! સુરતમાં રેગિંગે લીધો ડૉ. હર્ષનો જીવ, 3 મહિલા ડોક્ટરોએ રેંગીગમાં જરા પણ દયા ન દાખવી, 4 સિનિયર ડૉક્ટર સસ્પેન્ડ

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલની હોસ્ટેલમાં 30 વર્ષીય રેસિડેન્ટ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના રહસ્યમય આપઘાત કેસમાં માનવતા શરમાવે તેવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. પિતાની ફરિયાદ બાદ ગઠિત ઉચ્ચસ્તરીય કમિટીની રાતભર ચાલેલી મેરેથોન તપાસમાં ડૉ. હર્ષનું માનસિક શારીરિક શોષણ થતું હોવાનું અને તેમાં 3 મહિલા ડૉક્ટર સહિત 4 સિનિયર રેસિડેન્ટ્સ સામેલ હોવાનું સપાટી પર આવ્યું છે. એન્ટી રેગિંગ કમિટીના આકરા રિપોર્ટ બાદ તંત્રએ કડક વલણ અપનાવી ડૉ. નિરાલી વસાવે, ડૉ. દીક્ષિતા ઘેવરિયા અને ડૉ. હિના ભુત સહિત ચારેય આરોપીઓને 6 મહિના માટે હોસ્પિટલ,