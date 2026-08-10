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સુરત રેગિંગ કેસ: 'તમે નોકર છો' કહી 2-3 કલાક રૂમમાં પૂરતા, ગાળો દેતા... 3 મહિલા સહિત 4 રેસિડેન્ટ ડોક્ટર સસ્પેન્ડ

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 10, 2026, 01:45 PM|Updated: Aug 10, 2026, 01:58 PM

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેસિડેન્ટ તબીબ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના રહસ્યમય આપઘાત કેસમાં ભયાનક અને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિનિયરો દ્વારા તેમનું સતત 7 દિવસ સુધી અત્યંત ક્રૂરતાપૂર્વક રેગિંગ કરવામાં આવતું હતું. રૂમમાં કલાકો સુધી ગોંધી રાખીને અપાતો ગાળો અને માનસિક ત્રાસ આખરે એક ગંભીર દુર્ઘટનામાં પરિણમ્યો છે. તપાસ કમિટીના રિપોર્ટ અને ગંભીર બેદરકારીને ધ્યાને રાખીને માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના 4 સિનિયર રેસિડેન્ટ તબીબો—ડૉ. નિરાલી વસાવે, ડૉ. અનુજ મહેશ્વરી, ડૉ. દીક્ષિતા ઘેવરિયા અને ડૉ. હિના ભુતને 6 માસ

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સુરત રેગિંગ કેસ: 'તમે નોકર છો' કહી 2-3 કલાક રૂમમાં પૂરતા, ગાળો દેતા... 3 મહિલા સહિત 4 રેસિડેન્ટ ડોક્ટર સસ્પેન્ડ
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