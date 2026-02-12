ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત કોંગ્રેસમાં મોટું ગાબડું, પ્રમુખની કામગીરીથી નારાજ 30 હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો AAPમાં જોડાયા

DIPAK CHAVDA| Feb 12, 2026, 11:48 PM IST

Surat Congress: સુરત શહેર કોંગ્રેસમાં ભંગાણ સર્જાયો છે. કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો સહિત 30 લોકો એક સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિપુલ ઉધનાવાળાની કામગીરીથી નારાજ કાર્યકરોએ પાર્ટીથી છેડો ફાડ્યો છે. કાર્યકરોએ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશના નેતાઓ સામે પણ આક્ષેપ લગાવ્યા છે. અગાઉ વિશાળ રેલીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી. જે ગેરહાજરીના કારણે પણ કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ સામે આવ્યો હતો.

