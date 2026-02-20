સુરતમાં આતંકનું બીજું નામ, જુઓ ગોટીની પાપલીલા પર આ ખાસ અહેવાલ
કાયદાને પોતાના બાપની જાગીર સમજતો અને ખાખીને પોતાના ખિસ્સા રાખતો સુરતનો ટપોરી ચિરાગ ગોટી .એ ગોટી જેણે સુરતમાં આતંક મચાવ્યો હતો...પણ હવે ગોટીના દરેક ગુનાઓનો પઈ પઈનો હિસાબ થવા લાગ્યો છે...થોડા સમય પહેલા સિંગણપોર અને હવે સરથાણામાં પોલીસે ગોટીની સર્વિસ કરીને વરઘોડો કાઢ્યો...જુઓ ગોટીની પાપલીલા પર આ ખાસ અહેવાલ...
સુરતમાં આતંકનું બીજું નામ, એટલે ચિરાગ ગોટી...જેના નામથી લોકો કાંપી ઊઠતા, તે આજે પોલીસના પંજામાં છે. પહેલા ભાગીદારીમાં ધંધો, પાર્ટનર પાસેથી લાખો રૂપિયા લઈ, પછી પાછા ન આપવા...જો કોઈ માંગે તો તેને તાલિબાની સજા આપવી...લાકડી-દંડાથી ફટકારવો અને તેનો વીડિયો બનાવીને વાયરલ કરવો...શહેરમાં ખૌફનો પર્યાઈ બની ગયેલા આ નરાધમના અનેક વીડિયો સામે આવ્યા હતા...
...પણ હવે?....જે ગોટી મોંઘી-મોંઘી કારમાં ફરતો, સાગરીતોના ઘેરામાં રહેતો હતો...એ જ ગોટી પોલીસના ઘેરામાં ઘેરાયેલો છે...ચાલવાની હાલત પણ નથી...મોંઘા કપડામાં વટ મારતાં આ ટપોરીની પોલીસ અને પ્રજાએ કંઈક એવી સર્વિસ કરી હવે તે ફાટેલા કપડામાં ચાલતો જોવા મળ્યો...
સિંગણપોર પછી હવે સરથાણા પોલીસે પણ ખંડણીના ગુનામાં ઘટનાસ્થળે રિ-કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું....પોલીસે જ્યારે ગોટીનો વરઘોડો કાઢ્યો ત્યારે, શહેરીજનો અને પીડિતોએ પુષ્પવર્ષા કરીને પોલીસનું સ્વાગત કર્યું. સરથાણા પોલીસમાં ટ્રાવેલ્સ માલિક મુકેશ ગજેરાએ 18 લાખની ખંડણીની ફરિયાદ નોંધાવી. બાયોડીઝલના ધંધામાં મિત્રતા કરી પૈસા આપ્યા... પણ જ્યારે પાછા માગ્યા તો બંદૂક બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. ગોટી સામે એક બાદ એક પીડિતો સામે આવી રહ્યા છે...સુરતના અનેક પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાયેલા છે...ત્યાં નવસારીના બીલીમોરાના એ યુવકે પણ તાલિબાની સજાની ફરિયાદ કરી છે....
જે પીડિતો ખૌફથી મોં ખોલતા ન હતા, તે આજે તેઓ પોલીસ સમક્ષ આવી રહ્યા છે. સુરતમાં આતંકનો અધ્યાય હવે પૂરો થવાનો છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી લોકોમાં રાહતની લાગણી છે...સુરત પોલીસને અભિનંદન...ખરાબ કામનો અંત આવે જ છે અને ગોટીનો અંત નિશ્ચિત છે.