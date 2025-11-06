સુરત: આ શું? માથાભારે રીઢો ગુનેગાર સલમાન લસ્સી ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડ્યો! Watch Video
ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડતો આ છે રીઢો ગુનેગાર સલમાન લસ્સી. જેણે અનેક ગુનાઓને અંજામ આપ્યા છે. માથાભારે સલમાન લસ્સી પર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ફાયરિંગ કર્યું. સલમાન લસ્સીએ ચપ્પુ વડે હુમલો કરતાં ફાયરિંગ કરવાની પડી ફરજ. ફાયરિંગ કરતાં સલમાન લસ્સીને પગના ભાગે ગોળી વાગી. આ ઘટના નવસારીના મરોલીમાં બની. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ બાતમીના આધારે પહોંચી હતી મરોલી. જ્યાં સલમાન લસ્સીએ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો. હુમલો થતાં સ્વબચાવમાં કરાયું ફાયરિંગ. સલમાાન લસ્સી પર નોંધાયેલા છે 15 જેટલા ગુનાઓ. હત્યા, મારામારી, ખંડણી સહિત 15 જેટલા ગુનોઓ નોંધાયેલા. જ્યારે હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો ત્યારે પરિવારની ચિંતામાં રડતો નજરે પડ્યો હતો...