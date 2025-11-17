हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
હીરાના વેપારીનો 18 વર્ષનો પુત્ર દીક્ષા લઈ સંયમના માર્ગે જશે, Video
Viral Raval
|
Nov 17, 2025, 04:12 PM IST
Surat Diamond businessman son will take diksha watch video
delhi bomb blast
રાત પડતા જ Wolf hour માં એક્ટિવ થતા હતા આતંકવાદી, દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો
Sheikh Hasina
ફાંસીની સજા પર શેખ હસીનાનું ભારતથી પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
Lakshmi Manchu
અભિનેત્રીના ચોંકાવનારા ખુલાસા, ફિલ્મોમાં નાભિ દેખાડવા માટે આટલું ઘેલું?
Times Square Langar
ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં પદ્મ ભૂષણ સંત સિંહે હજારો લોકોને મફતમાં કરાવ્યું લંગર
Workmates Core2Cloud IPO
લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારો માલામાલ ! 45 ટકા ચાલી રહ્યો છે GMP, કાલે છે મોટો દિવસ
Gujarat politics
સુરતની ગ્લેમરસ ઈન્ફ્લુએન્ઝર હની પટેલ AAP માં જોડાઈ, બિયરનો ગ્લાસનો વીડિયો વાયરલ થયો
Sheikha Hasina
બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાને મળી ફાંસીની સજા, શું હવે ભારત તેમને પરત મોકલી દેશે, જાણો
Ind vs SA
IND vs SA : બદલાઈ ગયો મેચનો સમય, બીજી ટેસ્ટ હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ
donald trump
પુતિનની ભારત મુલાકાત પહેલા ટ્રમ્પ લાલઘુમ! 500% ટેરિફ લગાવવાની આપી ધમકી, જાણો
SIR Process
હે ભગવાન...SIR ના તણાવે BLO નો જીવ લીધો! દિવસ-રાત તૂટીને કામ કરવા છતાં ખુબ પ્રેશર