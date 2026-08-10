/મહિલા ડૉક્ટરોએ રેગિંગ કરી ગાળો ભાંડી, લાગી આવતાં ડૉ. હર્ષનો આપઘાત: સર્જન પિતાએ એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો, ગામ રડી પડ્યું

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલની હોસ્ટેલમાં 30 વર્ષીય રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યાના આપઘાત કેસમાં અત્યંત કરુણ અને આક્રોશજનક ખુલાસા સામે આવ્યા છે. મોડાસાના વતની અને સર્જન પિતાના એકના એક આશાસ્પદ દીકરાને મહિલા ડૉક્ટરો સહિતના સિનિયરોએ રૂમમાં પૂરણી કરીને ભારે ગાળાગાળી અને 'ઓવર રેગિંગ' કરી માનસિક તૂટી પડવા મજબૂર કર્યો હતો. આજે વહેલી સવારે જ્યારે ડૉ. હર્ષનો મૃતદેહ તેમના માદરે વતન મોડાસા પહોંચ્યો અને સ્મશાનયાત્રા નીકળી, ત્યારે સમગ્ર ગામમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી અને સગાં-સંબંધીઓની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહી નીકળી હતી.