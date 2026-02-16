ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી, સુરત પોલીસે ઢોલ નગારા સાથે વરઘોડો કાઢ્યો

Dipti Savant| Feb 16, 2026, 06:27 PM IST

સુરતમાં માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી છે. ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રકશન કરવામાં આવ્યું. વેડરોડ વિસ્તારમાં રિકન્સ્ટ્રકશનમાં હજારોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. આવા દ્રશ્યો ગુજરાતમાં પહેલીવાર જોવા મળ્યા કે, કોઈ આરોપીના રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં હજારોની ભીડ ઉમટી હોય. લોકોમાં ખુશીનો માહોલ હતો કે, માથાભારે ચિરાગ ગોટીના આતંકનો અંત આવ્યો. જે રીતે ચિરાગ ગોટીના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા, જે જોતા તેનો ખૌફ કેવો હશે તે સમજી શકાય છે. ત્યારે સુરતના લોકોમાં ચિરાગ ગોટીની અટકાયત પર ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. લોકોએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી હતી. 

