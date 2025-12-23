हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરત: RFO સોનલ સોલંકીનું સારવાર દરમિયાન મોત
Viral Raval
|
Dec 23, 2025, 03:00 PM IST
surat female rfo sonal solanki loses battle of life watch video for more details
Trending news
Jio New Year 2026 offers
New Year ઓફર્સનો મહાજંગ! Jio, Airtel અને Vi માંથી કોણ આપી રહ્યું છે સૌથી મોટી ડીલ?
throat cancer
ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ શું છે? 3 મહિના સુધી આ બીમારી રહે તો Throat Cancer
Deepak Joshi wedding
કેમ ચર્ચામાં છે ભાજપ નેતાના 63 વર્ષની વયે 'સીક્રેટ' લગ્ન, કોંગ્રેસી છે દુલ્હન
bihar
31 ડિસેમ્બરથી બંધ થઈ જશે આ યોજના, 10000 રૂપિયા મેળવવાની છેલ્લી તક
Christmas Special
ઓવન નથી? કુકરમાં આ રીતે બનાવો સ્વાદિષ્ટ ચોકલેટ કેક, બાળકો ખુશખુશાલ થઈ જશે
Share market update
ઘટતા બજારમાં પણ અનિલ અંબાણીનો શેર લગાવી રહ્યો છે કુદકા ! કોણ આપી રહ્યું છે તાકાત?
gift city
ગિફ્ટ સિટીમાં છુપાઈને નહિ, બિન્દાસ્ત પીવાશે દારૂ : આ જગ્યાઓએ આરામથી પી શકાશે શરાબ
penny stock
આ સ્ટોકે 1 લાખના બનાવી દીધા ₹1.23 કરોડ, ધીરજ રાખનાર રોકાણકારો બન્યા માલામાલ
gujarat
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ ફરી વિવાદમાં સપડાઈ! દ્વારકામાં નિયમોની ઐસીતૈસી.....
Whatsapp
સાવધાન ! હવે નવી રીતે હાઇજેક થઈ રહ્યું છે WhatsApp, સરકારે આપી વોર્નિંગ