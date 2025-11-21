નિશા શર્મા...મોટું સ્ટેયરિંગ હોય કે મોટો પડકાર...કંઈ પણ અશક્ય નથી, સુરતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઈવર
સુરતના BRTS રુટ પર એક ખાસ દૃશ્ય જોવા મળ્યું..યૂનિફોર્મમાં, આત્મવિશ્વાસભર્યું સ્મિત.. અને હાથમાં 12 મીટર લાંબી પિંક બસનું સ્ટેયરિંગ....નિશા શર્મા. મૂળ મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરની મહિલા.. પણ આજે સુરતની ટ્રાફિક, સુરતની ગતિ અને સુરતના સપનાને આગળ ધપાવતી મહિલા ડ્રાઈવર...બે બાળકીની માતા.. અને આખા પરિવારની જવાબદારી એકલા હાથે સંભાળતી નિશા શર્મા હવે સુરતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઈવર બની છે. 22 હજારમાં પ્રારંભિક વેતન.. સાથે ખાસ 40 દિવસની ટ્રેનિંગ.. અને પછી મળ્યું આ સ્ટેયરિંગનું કમાન....નિશા શર્મા હવે સુરતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઈવર બની.