ગુજરાતના યુવાઓમાં પોપ્યુલર થવાનો નવો ક્રેઝ! રેલવે ટ્રેક પર બેસીને યુવતીએ બનાવી Reel
સુરતમાં ફરી એકવાર જોખમી રીલ્સ બનાવવાનો ખેલ જોવા મળ્યો છે. સચિન રેલવે સ્ટેશન બાદ હવે કીમ-સાયણ રેલવે ટ્રેકનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં રેલવેના પાટા પર બેસીને યુવતીએ રીલ બનાવી હતી. અવાર-નવાર યુવતી રેલ્વે સ્ટેશન તેમજ રેલ્વે ટ્રેક પણ રીલ્સ બનાવે છે. ત્યારે એક નાનકડી ભૂલ પણ તમારો જીવ લઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેમસ થવા યુવતીએ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂક્યો હતો. સુરત પોલીસે વીડિયો આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. યુવતી કીમ ગામના આસપાસની હોવાનું અનુમાન છે.